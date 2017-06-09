Остров заработал в полную силу и превращается в центральный парк города, где место найдется и культуре, и отдыху. Мы изучили летнюю программу и составили гид: что смотреть, слушать и чему учиться в новом летнем сезоне.
Большой гид по Новой Голландии: чем заняться на острове летом
-
В новом сезоне появились пешеходные мосты, понтоны на пруду, арт-инсталляция от Poetic Kinetics «Жар-птица» и детская площадка «Склады» для малышей. В Доме коменданта уже заработала школа креативных индустрий «Маяк», а в июле откроется кластер «Бутылка» с кафе, магазинами, а также малой сценой для небольших перформансов и летними террасами во внутреннем дворе.
-
London Grammar
-
Кирилл Сергеев
-
Джими Тенор
-
Motorama
-
Муджус
-
Павел Артемьев
Концерты
Хедлайнеры главной сцене достались от большого брата — музыкального проекта Mosaic Music «Гаража».
London Grammar
Через месяц после релиза второго студийного альбома, Truth Is a Beautiful Thing, воистину прекрасное британское трио, прославившееся лиричным гимном об утраченном времени Wasting My Young Years, выступит в Петербурге.
20 июля
Джем-сессия с Джими Тенором
На вечеринке-концерте в «Кузне» на один вечер появится бэнд мечты: легендарный финский музыкант, автор хита Take Me Baby возьмет на себя партию саксофона и флейты, Роман Литвинов (akа Mujuice) подыграет меланхоличным техно, а группа программного директора клуба Кирилла Сергеева Kito Jempere Band будет аккомпанировать в полном составе.
15 июня
Artemiev
Группа актера и музыканта Павла Артемьева представит новый альбом «Канун конца начала» и впервые выступит со струнным оркестром.
1 июля
Motorama
Ростовская группа триумфально вернется спустя четыре года — именно они открывали первый сезон Новой Голландии.
14 июля
Ане Брун
Норвежская певица и композитор со стокгольмской пропиской в середине августа споет на острове как свою чувственную версию Big in Japan, так и песни собственного сочинения.
15 августа
Фестивали
Составляя программу событий, креативный директор Новой Голландии Роксана Шатуновская и ее команда, кажется, учли любые интересы.
Турниры по петанку
Бесплатные состязания проходят каждый вторник, а в середине июня модники из парка Горького, кафе La Boule, обещают специальный фестиваль прованской игры, куда привезут фирменный сидр и жареные каштаны.
С 10 по 18 июня
Еarly Music
Чтобы разогреться перед официальным стартом, фестиваль старинной и барочной музыки проведет несколько концертов, где прозвучат русские придворные оперы, произведения эпохи Людовика XIV и сочинения Баха.
Сентябрь
«Антон тут рядом»
Для благотворительного праздника фонда Любови Аркус режиссер Александринки Михаил Патласов готовит иммерсивный спектакль: его зрители будут передвигаться в наушниках.
2 сентября
«Архитектурная дача»
Алиса Маркова и Александра Епешина из «Общества юных архитекторов» устроят двухдневный урбанистический марафон, на котором дети и взрослые возведут арт-объекты.
22 и 23 июля
Новые объекты и игры
Новые развлечения разместят на дальней набережной пруда, а над самим водоемом раскрыла хвост гигантская жар-птица.
Арт-объект «Жар-птица»
Над прудом Новой Голландии раскрыла гигантский хвост жар-птица. Масштабный арт-объект придумал идеолог арт-группы Poetic Kinetics Патрик Ширн, автор проектов для Coachella, Burning Man и динозавров для Стивена Спилберга.
С 3 июня по 2 сентября
Морской бой
В список игр добавилась знакомая школьная забава в новом формате.
Е2/Е4
У воды появились гигантские шахматы, а с июля клуб «Бобби Фишер» будет проводить раз в две недели турниры и мастер-классы.
Кино
На большой сцене появился экран с высоким разрешением, а на поздних сеансах будут раздавать наушники, чтобы соблюсти закон о тишине.
«Звездные войны»
На радость гикам пройдет большой киномарафон фантастической саги: на экране будут крутить все части франшизы.
Июль-август
Арт-работы Антона Гинзбурга
В рамках ретроспективы живущего в Нью-Йорке петербургского художника покажут картину «Гиперборея», в которой окруженный облаком красного дыма протагонист путешествует по мистическому пространству — где-то между Зимним дворцом и ГУЛАГом.
Август
Beat Film Festival
В программе киносмотра — документалки о Дэвиде Боуи, Daft Punk и норвежской электронной сцене.
С 6 по 9 июля
Для детей
На каникулах базирующаяся на Новой Голландии эдьютеймент-школа «Маяк» откроет летний лагерь.
Творческая Мануфактура «П.Т.Х.»
Лаборатория Маши Небесной и Жени Исаевой второй год подряд все лето устраивает тематические образовательные квесты по острову.
Июнь-август
Детская площадка
К визитной карточке в центре острова, фрегату «Петр и Павел», добавится зона для самых маленьких недалеко от пруда — с безопасной горкой, двумя видами качелей и песочницей.
Детский лагерь
В летнем лагере художник Мариинского театра Эмиль Капелюш научит создавать театральные костюмы, режиссер Юлия Сапонова — снимать кино, а сотрудничавшие с Time и The Guardian Артур Бондарь и Оксана Юшко — фотографировать.
Июнь-август
Лекции
В подготовке образовательной программы помогали Высшая школа экономики в Петербурге, «Проект Балтия» и «Дача в городе».
Рекомендуем не пропустить:
1. Public talk лауреата премии Андрея Белого, живущей в Италии петербурженки Александры Петровой о ее романе «Аппендикс».
16 июня
2. Ликбез от автора культовой монографии «Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры» Джона Сибрука.
13 июня
3. Практикум по озеленению города от столичного ландшафтного дизайнера Анны Андреевой, занимавшейся парком «Музеон».
26 июня
4. Занимательный рассказ искусствоведа Бориса Клюшникова о творчестве молодежных субкультур.
11 июня
5. Лекцию приглашенного профессора Йельского университета Томаса Эльзессера о симуляции и реальности в кино.
8 июня
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.