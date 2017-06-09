Концерты

Хедлайнеры главной сцене достались от большого брата — музыкального проекта Mosaic Music «Гаража».

London Grammar

Через месяц после релиза второго студийного альбома, Truth Is a Beautiful Thing, воистину прекрасное британское трио, прославившееся лиричным гимном об утраченном времени Wasting My Young Years, выступит в Петербурге.

20 июля



Джем-сессия с Джими Тенором

На вечеринке-концерте в «Кузне» на один вечер появится бэнд мечты: легендарный финский музыкант, автор хита Take Me Baby возьмет на себя партию саксофона и флейты, Роман Литвинов (akа Mujuice) подыграет меланхоличным техно, а группа программного директора клуба Кирилла Сергеева Kito Jempere Band будет аккомпанировать в полном составе.

15 июня

Artemiev

Группа актера и музыканта Павла Артемьева представит новый альбом «Канун конца начала» и впервые выступит со струнным оркестром.

1 июля

Motorama

Ростовская группа триумфально вернется спустя четыре года — именно они открывали первый сезон Новой Голландии.

14 июля

Ане Брун

Норвежская певица и композитор со стокгольмской пропиской в середине августа споет на острове как свою чувственную версию Big in Japan, так и песни собственного сочинения.

15 августа