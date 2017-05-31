Стало известно, какие рестораны откроются на Новой Голландии

Второй «Бекицер», филиал пиццерии Сamorra, грузинский «Мамо» от создателей Hamlet & Jacks — мы первыми узнали, какие кафе, бары и рестораны въедут в здание «Бутылки» на острове Новая Голландия.

В здании бывшей морской тюрьмы «Бутылка» на острове Новая Голландия сохранили историческую планировку с системой коридоров, но увеличили высоту чердачного этажа. Первый этаж, а также внутренний двор с террасами отдадут общепиту. Несмотря на то, что по назначению оно использовалось совсем недолго, легенда гласит что именно отсюда в народ пошла поговорка про «лезть в бутылку». Второй, третий и четвертый этажи здания экс-тюрьмы отвели под книги, одежду и спорт-студии. 

Pho & Roll

На открытой кухне вьетнамского ресторана — третьего в сети — повара во главе с бренд-шефом Хи Ле Нгуеном будут в котле варить суп фо, крутить рулеты немы и спринг-роллы и жарить лапшу на воке.

 

Surf coffee

Общероссийская сеть кофеен обустроит фирменный островок тропического позитива: напоят двойным гавайским кофе, пуэрториканским рафом и холодным «Маврик бамбл» — все это на арабике.

 

Сamorra

В филиале одной из лучших пиццерий города от команды пивоваров AF Brew приготовят эталонные пиццы с тыквой и козьим сыром, с острой колбасой, с анчоусами и  с ростбифом и рукколой.

 

«Мамо»

В грузинском заведении с девизом «Еда. Вино. Молодость», спродюсированном бизнесменом Евгением Хитьковым, блюда по мотивам национальной кухни придумывает Александр Тихонов из Hamlet & Jacks.

 

«Пир о.г.и.»

Старинная питейная обзаведется «Рюмочной в бутылке» с проверенными временем идеальными пельменями и настойками: хреновухой, укроповкой, овощной, можжевеловой, вишневой и лимонной.

 

Ferma Burger

Фирменные черные бургеры и грудинку брискет от проекта москвичей Федора Тардатьяна и Максима Ливси на Новой Голландии едят уже с 2016 года: из своего павильона они переедут в «Бутылку».

 

«Бекицер»

Команда израильского стритфуд-бара буквально в момент публикации присоединилась к резидентам острова: теперь и на Новой Голландии — культовые шакшука и фалафель.

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