Стало известно, какие рестораны откроются на Новой Голландии

В здании бывшей морской тюрьмы «Бутылка» на острове Новая Голландия сохранили историческую планировку с системой коридоров, но увеличили высоту чердачного этажа. Первый этаж, а также внутренний двор с террасами отдадут общепиту. Несмотря на то, что по назначению оно использовалось совсем недолго, легенда гласит что именно отсюда в народ пошла поговорка про «лезть в бутылку». Второй, третий и четвертый этажи здания экс-тюрьмы отвели под книги, одежду и спорт-студии.