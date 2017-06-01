Патрик, как вы придумали сенсационную инсталляцию для Новой Голландии?

«Жар-птица» — очень легкая структура из тысячи маленьких фрагментов — будет парить в воздухе между историческими зданиями острова. Я хочу, чтобы она колыхалась на ветру — как моя инсталляция Liquid Shard в Лос-Анджелесе. Но, в отличие от предыдущей работы, полностью серебряной, на этот раз я добавил насыщенных цветов. Хочу, чтобы люди, отдыхающие летом на понтоне пруда или на большой лужайке, наблюдали за движениями огромного воздушного змея, который словно вырастает из водоема.

На этапе подготовки я исследовал, как на острове дует ветер и по каким траекториям передвигаются люди. Моя страсть — это силы природы, и в своих проектах я стараюсь сделать их зримыми и осязаемыми. «Жар-птица» позволит посетителям в прямом смысле увидеть ветер и то, как его потоки расходятся в разные стороны.

Также инсталляция на Новой Голландии напоминает движения птичьих стай: меня вдохновляет, какие потрясающие виражи совершают ласточки, поворачивая друг за другом.

«Жар-птица» более продуманная работа, близкая мне самому. То, что я делаю, например, для музыкальных фестивалей, во многом обусловлено бюджетом, тематикой и зрелищностью. А мне интереснее создавать проекты, исследующие научные принципы. Объединяет и те и другие то, что они радуют людей.