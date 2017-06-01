Над прудом Новой Голландии раскрыла гигантский хвост жар-птица. Масштабный арт-объект придумал идеолог арт-группы Poetic Kinetics Патрик Ширн, автор проектов для Coachella, Burning Man и динозавров для Стивена Спилберга. Мы первыми узнали у американского художника все подробности.
Как автор проектов для Coachella, Burning Man и Спилберга создал «Жар-птицу» на Новой Голландии?
Патрик, как вы придумали сенсационную инсталляцию для Новой Голландии?
«Жар-птица» — очень легкая структура из тысячи маленьких фрагментов — будет парить в воздухе между историческими зданиями острова. Я хочу, чтобы она колыхалась на ветру — как моя инсталляция Liquid Shard в Лос-Анджелесе. Но, в отличие от предыдущей работы, полностью серебряной, на этот раз я добавил насыщенных цветов. Хочу, чтобы люди, отдыхающие летом на понтоне пруда или на большой лужайке, наблюдали за движениями огромного воздушного змея, который словно вырастает из водоема.
На этапе подготовки я исследовал, как на острове дует ветер и по каким траекториям передвигаются люди. Моя страсть — это силы природы, и в своих проектах я стараюсь сделать их зримыми и осязаемыми. «Жар-птица» позволит посетителям в прямом смысле увидеть ветер и то, как его потоки расходятся в разные стороны.
Также инсталляция на Новой Голландии напоминает движения птичьих стай: меня вдохновляет, какие потрясающие виражи совершают ласточки, поворачивая друг за другом.
«Жар-птица» более продуманная работа, близкая мне самому. То, что я делаю, например, для музыкальных фестивалей, во многом обусловлено бюджетом, тематикой и зрелищностью. А мне интереснее создавать проекты, исследующие научные принципы. Объединяет и те и другие то, что они радуют людей.
Как вы стали художником паблик-арта?
Я работал в киноиндустрии — создавал механических существ для съемок. К примеру, мастерил динозавров для «Парка юрского периода». Позже занимался тем же, но уже с помощью компьютерной графики. Я отвечал за визуальные эффекты таких фильмов, как «Возвращение Бэтмена», «Интервью с вампиром», «Бойцовский клуб». В 2005-м мне предложили сделать фигуры гигантского цветка и мухоловки для арт-фестиваля Burning Man, а через три года я открыл свою компанию Poetic Kinetics в Лос-Анджелесе. В 2008-м мы с командой создали перформанс по мотивам древней китайской легенды о воине, девочке и бабочке для Олимпиады в Пекине. Огромные марионетки передвигались при помощи срежиссированных движений сорока танцоров национальной китайской оперы.
Вы когда-нибудь создавали небольшие арт-объекты или всегда стремились к масштабу?
Я делал ювелирные украшения, мебель, одежду, но, начав однажды работать с крупными формами, очень тяжело вернуться обратно к мелким. Особенно большая команда требуется для объектов, которыми нужно управлять изнутри: люди находятся внутри фигуры и передвигают ее по указаниям диспетчеров. Мне нравится, когда мы объединяемся и вместе участвуем в креативном процессе. А когда видим счастливые лица зрителей, то испытываем настоящую гордость.
Для вас важен контекст инсталляций — окружающий ландшафт и архитектура?
Для меня важнее масштаб предметов: создавая огромного астронавта или светящуюся улитку для фестиваля Coachella, я рассчитываю на wow-эффект. Эти огромные скульптуры — последнее, что зрители ожидают увидеть, поэтому они оказываются впечатлены. Я старательно прорабатываю все детали, чтобы фигура выглядела реалистично. Например, для швов на костюме астронавта мы специально сделали толстую нить, которая напоминала настоящую.
На сайте вашей студии Poetic Kinetics много репостов из «Инстаграма»: посетители фестивалей выкладывают фото ваших объектов. Вы уделяете внимание тому, как люди реагируют на ваши работы в соцсетях?
Это стало меня интересовать, когда я понял, что мои объекты становятся поводом для взаимодействия людей. Пожалуй, для меня как художника это важнее всего. Все началось опять же с фигуры астронавта. Посетители Coachella могли записать видео со своим лицом, и через несколько минут его уже проецировали на скафандр. Я думал, что это будет просто одним из развлечений фестиваля, но зрители были без ума от возможности почувствовать себя огромным левитирующим космонавтом. Что касается снимков в соцсетях, для меня это не самый важный показатель, но на него всегда обращают внимание заказчики, так как это инструмент маркетинга для крупных площадок.
Интервью: Наталья Карасева
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