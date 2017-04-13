На острове Новая Голландия 22 апреля откроется Школа креативных индустрий «Маяк». Центр дополнительного образования поможет детям и подросткам определиться с выбором одной из новейших творческих профессий.
На Новой Голландии открылась школа «Маяк»: чему там учат?
Команда проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» давно задумывалась о создании образовательного центра, амбициозной миссией которого стало бы совершенствование с помощью его будущих выпускников всей российской креативной индустрии. «Маяк» собирается сделать акцент на профориентировании школьников, причем с учетом реальной востребованности специалистов различных творческих дисциплин.
Директор новой школы Ольга Смирнова, социальный антрополог с опытом сотрудничества с голландским музеем фотографии Foam и биеннале современного искусства Manifesta 10, объясняет: «Сегодня карьерный ландшафт меняется очень быстро, постоянно появляются новые области компетенций, и школьное образование не успевает подстроиться под такие изменения. Между тем дети всегда мечтают заниматься чем-то новым, актуальным и интересным, а родители хотят быть спокойными за их профессиональное будущее».
По словам руководителя «Маяка», центр поможет и тем и другим. Здесь дети школьного возраста получат возможность превратить увлечение в профессию: те из них, кто играет в компьютерные игры, научатся их разрабатывать, фанаты мультфильмов смогут нарисовать свой, а те, кто придумывают истории, приобретут навык написания сценариев, по которым сами же снимут документальные фильмы. Кроме курсов для школьников, в центре будут действовать и программы для современных родителей, которые действительно задумываются о будущем своих детей, — на мастер-классах им расскажут о перспективных творческих профессиях, на которые стоит обратить внимание при выборе в дальнейшем вуза для ребенка.
Обучение разделено на восемь основных направлений: дизайн, кино, современный театр, фотография, 2D- и 3D-анимация, разработка компьютерных игр, программирование и саунд-дизайн. Перед выпускниками «Маяка» будут ставиться достаточно серьезные задачи: так, студенты программы фэшн-фотографии пройдут через настоящую фотосъемку с моделями — детьми их возраста, результатом которой станет выставка, разработчики компьютерных игр будут создавать персонажа для компании Wargaming, среди продуктов которой игры World of Tanks и World of Warships, а студенты анимационной программы сделают ролики на основе сериала «Симпсоны», которые оценит гендиректор телеканала 2х2 и затем распространит их по аудитории канала в Интернете. Центр активно взаимодействует с ведущими российскими и зарубежными вузами: Британской высшей школой дизайна, Московской школой кино, London Film Academy, Высшей школой экономики, Московской архитектурной школой МАРШ и Школой компьютерных технологий Scream School.
Предполагается, что «Маяк» — это место, куда дети приходят после школы, во время каникул или на выходных, поэтому занятия в центре будут проходить в трех форматах: долгосрочные образовательные программы продолжительностью до полугода, каникулярные курсы, летние школы (7–10 дней) и короткие программы (1–2 дня). Все программы будут делиться на возрастные группы 7–10, 11–13 и 14–16 лет.
Как рассказывает Ольга Смирнова, «Школа займет Дом коменданта на Новой Голландии, в котором оборудованы компьютерные классы, фото- и видеостудия, класс для работы со звуком и музыкой, многофункциональные арт-студии и анимационный класс. Обучение будут вести практики индустрии — дизайнеры, фотографы, кинорежиссеры, продюсеры, разработчики компьютерных игр, программисты, профессиональные музыканты, художники, арт-директора, которые способны стать не только преподавателями, но и ролевыми моделями для детей». Среди кураторов программ «Маяка» — продюсер церемоний закрытия Олимпийских игр и открытия Паралимпийских игр в Сочи Елена Шубина, креативный директор брендингового агентства Shishki Design Михаил Шишкин, музыкант и звукорежиссер, участник групп «Самое Большое Простое Число», «Елочные игрушки», 2H Company Илья Барамия.
Сначала обучение будет вестись на русском языке, но с февраля 2018 года школа планирует запустить и отдельные программы, которые будут полностью преподаваться на английском.
22 апреля в школе состоится день открытых дверей, в мае здесь стартует серия мастер-классов и открытых уроков, в июне и июле пройдут недельные летние школы, а полный цикл занятий начнется в сентябре.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.