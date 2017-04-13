На Новой Голландии открылась школа «Маяк»: чему там учат?

Команда проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» давно задумывалась о создании образовательного центра, амбициозной миссией которого стало бы совершенствование с помощью его будущих выпускников всей российской креативной индустрии. «Маяк» собирается сделать акцент на профориентировании школьников, причем с учетом реальной востребованности специалистов различных творческих дисциплин.

Директор новой школы Ольга Смирнова, социальный антрополог с опытом сотрудничества с голландским музеем фотографии Foam и биеннале современного искусства Manifesta 10, объясняет: «Сегодня карьерный ландшафт меняется очень быстро, постоянно появляются новые области компетенций, и школьное образование не успевает подстроиться под такие изменения. Между тем дети всегда мечтают заниматься чем-то новым, актуальным и интересным, а родители хотят быть спокойными за их профессиональное будущее».

По словам руководителя «Маяка», центр поможет и тем и другим. Здесь дети школьного возраста получат возможность превратить увлечение в профессию: те из них, кто играет в компьютерные игры, научатся их разрабатывать, фанаты мультфильмов смогут нарисовать свой, а те, кто придумывают истории, приобретут навык написания сценариев, по которым сами же снимут документальные фильмы. Кроме курсов для школьников, в центре будут действовать и программы для современных родителей, которые действительно задумываются о будущем своих детей, — на мастер-классах им расскажут о перспективных творческих профессиях, на которые стоит обратить внимание при выборе в дальнейшем вуза для ребенка.

Обучение разделено на восемь основных направлений: дизайн, кино, современный театр, фотография, 2D- и 3D-анимация, разработка компьютерных игр, программирование и саунд-дизайн. Перед выпускниками «Маяка» будут ставиться достаточно серьезные задачи: так, студенты программы фэшн-фотографии пройдут через настоящую фотосъемку с моделями — детьми их возраста, результатом которой станет выставка, разработчики компьютерных игр будут создавать персонажа для компании Wargaming, среди продуктов которой игры World of Tanks и World of Warships, а студенты анимационной программы сделают ролики на основе сериала «Симпсоны», которые оценит гендиректор телеканала 2х2 и затем распространит их по аудитории канала в Интернете. Центр активно взаимодействует с ведущими российскими и зарубежными вузами: Британской высшей школой дизайна, Московской школой кино, London Film Academy, Высшей школой экономики, Московской архитектурной школой МАРШ и Школой компьютерных технологий Scream School.