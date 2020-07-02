Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в Петербурге вновь вырос. По состоянию на 2 июля, он составил 1,12 и таким образом достиг майского уровня — последний раз такое значение было зафиксировано 18 мая.
Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге вырос до майского уровня
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Фото: Shutterstock.com
Для снятия ограничений, введенных в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, коэффициент в Петербурге должен упасть ниже единицы. В середине июня так и произошло — показатель составил 0,8, что соответствует второму этапу смягчения. 26 июня составил 0,97, 27 июня — 0,99, 28 июня — 1, 29 июня — 1,01, 30 июня — 1,04, 1 июля — 1,07, 2 июля — 1,12. 18 мая коэффициент составил 1,26.
Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции рассчитывается следующим образом. Количество зарегистрированных больных за последние 4 дня делится на количество зарегистрированных больных за предшествующие им 4 дня. Те регионы России, в которых показатель равен или меньше единицы, при наличии свободных коек для пациентов с COVID-19 и охвату тестирования приступать к смягчению ограничительных мер. Когда коэффициент снижается до 0,8 и ниже, регион может перейти ко второму этапу, при 0,5 и менее — к третьему.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 660 тысяч, в мире — 10 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, а в Петербурге открываются музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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