Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге вырос до майского уровня

Для снятия ограничений, введенных в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, коэффициент в Петербурге должен упасть ниже единицы. В середине июня так и произошло — показатель составил 0,8, что соответствует второму этапу смягчения. 26 июня составил 0,97, 27 июня — 0,99, 28 июня — 1, 29 июня — 1,01, 30 июня — 1,04, 1 июля — 1,07, 2 июля — 1,12. 18 мая коэффициент составил 1,26.

Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции рассчитывается следующим образом. Количество зарегистрированных больных за последние 4 дня делится на количество зарегистрированных больных за предшествующие им 4 дня. Те регионы России, в которых показатель равен или меньше единицы, при наличии свободных коек для пациентов с COVID-19 и охвату тестирования приступать к смягчению ограничительных мер. Когда коэффициент снижается до 0,8 и ниже, регион может перейти ко второму этапу, при 0,5 и менее — к третьему.