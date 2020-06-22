После трехмесячного перерыва в Москве вновь открываются кафе и рестораны,

Возобновляют работу фитнес-клубы, бассейны и спортзалы,

По Москве-реке вновь начнут ходить речные трамваи,

Ограничения по работе детских садов, библиотек и учреждений социальной защиты полностью снимаются,

Вновь можно будет в полной мере воспользоваться всей общественной инфраструктурой — лавочками, уличными тренажерами, качелями и многим другим,

Возобновляется работа турагенств, но экскурсии пока организовывать нельзя.

При этом в Москве сохраняется масочный и перчаточный режимы, ограничения на работу кинотеатров и организацию экскурсий.

«Мы должны соблюдать социальную дистанцию, а также масочный и перчаточный режим. Лето, жара, период каникул и отпусков — хочется отдохнуть, сводить куда-нибудь детей. Не просто погулять, но и получить заряд положительных эмоций. И поэтому главный вопрос, который мне задают многие люди: когда же в Москву вернется не только привычный ритм жизни, но и праздничная атмосфера, которая в «довирусные» времена царила на городских улицах и площадях? Когда придет время для фестивалей? Когда я смогу заказать экскурсию по старой Москве? Когда откроют кино? Поверьте, мне тоже хочется как можно скорее снять все оставшиеся ограничения. Но нельзя допустить, чтобы один опрометчивый шаг перечеркнул результаты нескольких месяцев тяжелой борьбы с пандемией», — заявил Собянин.

Напомним, ранее, 16 июня, в Москве вновь открылись летние веранды ресторанов и кафе.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 590 тысяч, в мире — 8 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработали парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.