Работа петербургского художника стала лучшей в конкурсе проектов памятника врачам-героям, спасающим людей от COVID-19

Всего на конкурс, инициированный предпринимателем и филантропом Игорем Рыбаковым и художником Алексеем Сергиенко, было подано более 300 заявок. Первое место заняла работа «Красная дверь» петербургского художника Дмитрия Силинского. Также в тройке победителей архитектор из Нижнего Новгорода Дмитрий Пермяков с проектом «Три врача» и художник-монументалист Евгений Павлюченко из Волгограда с работой «Камень с бронзой». Все финалисты конкурса получат грант в размере 100 тысяч рублей.

Тройка победителей была отобрана экспертным жюри, в состав которого вошли знаменитый педиатр и хирург Леонид Рошаль, сотрудники Государственного Эрмитажа, Русского музея, Московского музея современного искусства и Центра современного искусства «Винзавод». В ближайшее время предложения об установке памятника будут разосланы главам российских и международных городов, стран и организаций. Предполагается, что первый такой памятник установят 5 октября — в Международный день врача.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 590 тысяч, в мире — 8 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработали парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.