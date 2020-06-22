О начале восстановления отрасли говорят результаты исследования консалтинговой компании CBRE, о котором пишет ТАСС. На фоне оживления деловой активности во второй половине мая загрузка гостиниц в Москве по итогам месяца составила 14% в сравнении с 8% в апреле, в Петербурге — более 4% в сравнении с менее 3% в апреле 2020 года.

«Май стал началом движения вверх. И Москва, и Санкт-Петербург продемонстрировали незначительную положительную динамику. В июне мы ожидаем более позитивную картину на фоне снятия ограничений», — заявила руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяна Беловая.

Напомним, восстановление туристического потока в Петербурге произойдет через 1,5-2 года. Такой прогноз сделали в Смольном, отметив, что такие сроки — даже быстрее, чем ожидают от восстановления мирового туризма. По данным ООН, во всемирном объеме процесс займет до 6 лет.

В конце марта 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса COVID-2019. Еще тогда, по предварительным оценкам, средняя загрузка отелей в апреле 2002 года не превысила бы 8%. Для нормального функционирования отрасли в среднем по году необходимо как минимум 65%.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 590 тысяч, в мире — 8 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработают парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.