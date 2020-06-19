В Петербурге возобновляют работу санатории и каршеринг

Сервисы каршеринга обязаны «неукоснительно соблюдать требования и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, обеспечить безопасность граждан». Как заявляют в Смольном, арендодатели автомобилей должны будут проводить обязательную регулярную дезинфекцию транспортных средств перед передачей клиентам.

Санатории возобновляют прием и размещение граждан в целях осуществления медицинской реабилитации или санаторно-курортного лечения — и только по медицинским показаниям.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 560 тысяч, в мире — 8 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработают парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.