Как отмечают авторы исследования, определить число переболевших новой коронавирусной инфекцией достовернее всего возможно с помощью тестов на антитела. Согласно оценке с коррекцией на характеристики теста и смещенность выборки, в Петербурге антитела к SARS-CoV-2 выявлены у 5,7% горожан в возрасте старше 18 лет. Эти сведения, таким образом, расходятся с официальной позицией властей.

«Наблюдаемая сейчас доля переболевших соответствует показателям в мегаполисах мира (Женева до 10,9%, Стокгольм — 7,3%, Лос-Анджелес — 4,7%). Как и в других городах, число переболевших в Петербурге, по данным исследования, значительно превышает число официально зарегистрированных случаев. Однако у большинства людей отсутствуют антитела. Это может свидетельствовать о потенциальном риске второй волны эпидемии, так как большая часть горожан пока еще не сталкивалась с вирусом», — говорят авторы исследования.

Кроме того, по предварительным данным, в Петербурге отмечался рост числа положительных тестов на каждой последующей неделе в период с 18 мая по 7 июня. Продолжение исследования даст ценные сведения о динамике распространения инфекции и иммунного ответа.

«Крайне важно продолжить исследование, увеличив число участников и начав повторные тестирования. Помимо оценки распространения вируса, нам также бы хотелось оценить динамику иммунитета, понять что будет происходить с антителами в дальнейшем. Пока мы точно не знаем, насколько тесты на антитела отражают факт защиты от повторного заражения, как долго они сохраняются», — говорит эпидемиолог Антон Барчук.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 560 тысяч, в Петербурге — 21 тысячу, в мире — 8 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработают парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.