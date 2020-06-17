Больницу Святителя Луки в Петербурге перепрофилировали под пациентов с COVID-19

Как сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга, в больнице перепрофилировано 86 коек, имеется 3 реанимационных койки, 70 процентов коек оборудованы кислородом. Всего на сегодняшний день в городе 24 медицинских учреждения, принимающих пациентов с диагностированным коронавирусом, из них шесть — федеральные.

Несмотря на то, что в городе появилось на одну больницу, принимающую людей с диагностированным коронавирусом, больше, власти Петербурга уже разработали план по возвращению перепрофилированных под прием пациентов с COVID-19 больниц в штатный режим. К профильной деятельности приступят в первую очередь федеральные стационары.

Ситуация с распространением COVID-19 в Петербурге «становится не такой острой», считает руководитель центра имени Алмазова и глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса Евгений Шляхто. Город вышел на плато. Несмотря на заявление, через месяц число заболевших новой коронавирусной инфекцией может достигнуть 29 390 человек.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 550 тысяч, в Петербурге — 21 тысячу, в мире — 8 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработают парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.