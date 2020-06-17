«Мы не только вышли на плато, но и, хочу сказать с осторожным оптимизмом, стали решать эту проблему, проблема становится не такой острой. Остается сложность не столько COVID, сколько сочетания внебольничной пневмонии и COVID-инфекции; но и здесь мы видим снижение понедельное: в предыдущую неделю — 4 %, в последнюю неделю — 8 %. И мы сейчас уже не имеем в начале 8, даже 7. Мы имеем значительное снижение количества поступающих больных; и что отрадно, мы увеличиваем количество выбывших больных. Фактически эти цифры сегодня сравнялись», — заявил Шляхто.

Несмотря на заявление, уже к 7 июля в Петербурге число заболевших новой коронавирусной инфекцией может достигнуть 29 390 человек. О том, что в городе будет на 8 тысяч диагностированных случаев COVID-19 больше, чем по состоянию на 17 июня, следует из прогноза межведомственной группы по противодействию распространению коронавируса, о котором пишет «Фонтанка».

«Если в январе мы говорили, что противовирусная терапия является номером один, то к июню значение этого подхода съехала практически до нуля, — сообщил он. — Появляются новые препараты. Устоял и удержался гидроксихлорахин. Мы видим, как противовоспалительная терапия, в том числе глюкокортикоиды, набирает обороты. В начале они были только по жизненным показаниям, а сегодня это начальная терапия и препарат терапии выбора», — добавил Евгений Шляхто.