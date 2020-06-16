В Ленинградской области возобновили работу сервисы каршеринга

Как пишет ТАСС, уже сейчас можно взять в аренду автомобиль из парков сервисов каршеринга «Делимобиль» и YouDrive. Последний предоставляет транспортное средство минимум на пять суток с ограничением — пользователи могут отъезжать от КАД только на 250 километров. Все машины полностью дезинфицируют после каждой аренды — с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Напомним, 13 апреля Смольный ввел запрет на услуги каршеринга в Петербурге. Ранее петербуржцы сообщали о десятках автомобилей сервиса «Делимобиль», которые неожиданно оказались на улицах города после того, как запрет на каршеринг ввели в Москве. В Петербурге аренда автомобилей все еще под запретом, а вот в столице разрешена — с 9 июня.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 540 тысяч, в мире — 8 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработают парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.