Музейные парки Петербурга продолжают оставаться закрытыми. Они ждут разрешения от Смольного

«С сожалением сообщаем, что в ближайшие дни не сможем открыть Екатерининский и Александровский парки, которые закрыты согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга. Музей имеет право это сделать только после соответствующего разрешения Администрации города. Искренне надеемся, что долгожданная встреча произойдет в обозримом будущем. Как только появится конкретная дата — мы сразу об этом сообщим», — рассказали в пресс-службе ГМЗ «Царское село».

Как пишет «Бумага» со ссылкой на пресс-службы государственных музеев-заповедников «Петергоф» и «Павловск», парки, находящиеся на их территории, также откроют после разрешения местных властей.

Напомним, ранее Александр Беглов рассказал, когда и как Петербург будет возвращаться к «нормальной жизни». Некоторые парки, по словам губернатора, откроют только на втором этапе — тогда же возобновится навигация по рекам и каналам, заработают стоматологические клиники, детские и спортивные площадки. При этом с сегодняшнего дня, 15 июня, вновь открылись для посетителей библиотеки, а также парикмахерские и химчистки.

О том, что министр культуры России Ольга Любимова планирует обратиться к Роспотребнадзору с просьбой разрешить доступ посетителей в музейные парки, стало известно в конце мая. Об открытии просили руководители ряда музеев страны — от Царского села до Петергофа. Кроме того, Русский музей потерял около 90 миллионов рублей за время действия ограничений по коронавирусу. Как сообщил ранее генеральный директор музея Владимир Гусев, из-за убытков вход в Летний сад могут сделать платным.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 530 тысяч, в мире — 7 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработают парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.