На крупнейшем рынке Пекина новая вспышка коронавируса. Введен режим военного времени

Из-за угрозы новой волны распространения COVID-19 в районе Фэнтай ввели режим военного времени, а уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь повысили до II. Также военное положение ввели в городе Баодин с населением 11 миллионов человек — он находится в соседней с Пекином провинции Хэбэй, между городами очень активное транспортное сообщение, что требует высокой степени бдительности.

Как сообщил глава пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь, риск дальнейшего распространения COVID-19 из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города очень высок. Власти будут принимать самые решительные меры, проведут тщательное эпидемиологическое расследование как на самом рынке, так и в близлежащих районах, выявят источник инфекции, а также протестируют на коронавирус людей в очаге заражения и рядом с ним.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вируса в городе Ухань. Позже специалистами было установлено, что возбудителем болезни стал новый штамм коронавируса, получивший официальное название SARS-CoV-2 — саму болезнь назвали COVID-19. 11 марта объявила пандемию COVID-19.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 530 тысяч, в мире — 7 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, уже с 16 июня в столице заработают летние веранды. Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработают парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.