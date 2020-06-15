Как написал Собянин в своем личном блоге, первые шаги по снятию ограничений принимались им, идя «на большой риск усиления распространения ковида», но при этом были необходимостью — потому что «невозможно бесконечно держать миллионы москвичей без работы и нормальных услуг».

«Надеялся, что радикального, неуправляемого ухудшения не будет. Так оно и получилось. Благодаря ответственному поведению большинства москвичей, принятым санитарным мерам и отличной работе здравоохранения, мы справились с ситуацией. Она не только не ухудшилась, но и стала значительно лучше», — поделился Собянин.

Частично отказавшись от ограничений, «вышло даже лучше» — спустя неделю после первых послаблений в Москве «фиксируют продолжающееся снижение заболеваемости, ее всех основных параметров». «И это, честно говоря — просто здорово!» — резюмирует Собянин, анонсируя новый этап снятия ограничений.

С 16 июня в Москве вновь открываются летние веранды ресторанов и кафе. Возобновляют работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

Несмотря на послабления, «ради собственного здоровья и здоровья окружающих» жители и гости столицы должны соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства защиты. «Необходимо максимально избегать толчеи и необязательных контактов. А прогулки планировать так и в такое время, чтобы не подвергать себя риску. Предприятия города должны строго соблюдать требования санитарных врачей», — добавляет мэр Москвы.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 530 тысяч, в мире — 7 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработают парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.