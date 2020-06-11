Начать сероэпидемиологическое исследование планируется в июне 2020 года на территориях Хабаровского края, Тюмени и Петербурга с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения при участии медицинских организаций регионов. Исследовать будут детей от 1 года до 17 лет, а также взрослых шести возрастных групп — от 18 до 29 лет, от 30 до 39 лет, от 40 до 49 лет, от 50 до 59 лет, от 60 до 69 лет, а также от 70 лет и старше.

«Данные о состоянии популяционного иммунитета, которые будут получены в ходе исследования, необходимы для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также для выявления особенностей эпидемического процесса и планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорят в Роспотребнадзоре.

Напомним, ранее стало известно, что иммунитет к коронавирусу имеют 14% россиян. Данные получены по результатам тестирования на антитела к коронавирусу 650 тысяч человек в 46 регионах России. По словам Поповой, лучше всего иммунитет вырабатывается у детей — процент иммунных среди несовершеннолетних до 17 лет составляет почти 20%. У людей от 18 до 64 лет это 14%, старше 65-ти — 11%. Частные лабораторные службы выявили иммунитет к коронавирусу у 14-15% петербуржцев.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 490 тысяч, в мире — 7 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.