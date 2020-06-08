Петербург пока не готов к дальнейшему снятию ограничений по коронавирусу, заявили в Роспотребнадзоре

«С сегодняшнего дня у нас и так введены определенные послабления, открыты торговые центры. Пока к более масштабным послаблениям мы не готовы», — заявила «Интерфаксу» Башкетова, напомнив об разрешении на возобновление работы непродовольственных магазинов, чья площадь не превышает 400 квадратных метров.

Напомним, с сегодняшнего дня, 8 июня, в Петербурге разрешили работу непродовольственных магазинов площадью более 400 квадратных метров с отдельным входом для посетителей. Внутри них на одного человека должно приходится не менее четырех квадратных метрах, примерочные закрыты. Кроме того, с 1 июня в Петербурге вновь начали действовать льготные проездные билеты. С 5 июня возобновились богослужения с участием прихожан.

А вот в Москве режим самоизоляции отменяют. Уже с 9 июня пропуска и график прогулок перестанут действовать, возобновят работу парикмахерские и салоны красоты, разрешат работу каршеринга. «Москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования. Пандемия идет на спад», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 470 тысяч, в мире —7 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 26 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.