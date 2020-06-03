В Петербурге изменили методику подсчета числа смертей от коронавируса

«С 3 июня 2020 года оперативность формирования отчетов будет повышена за счет методики, которая предусматривает объединение результатов Комиссии по анализу летальных исходов и оперативных данных по числу медицинских свидетельств о смерти в результате COVID-19 за предыдущие сутки», — сообщили в комитете.

Таким образом, согласно новой методике, по состоянию на 3 июня в Петербурге зафиксировано 17 смертей от COVID-19 — 5 по итогам работы Комиссия по анализу летальных исходов и 12 по результатам поступивших медицинских свидетельств о смерти. Возраст скончавшихся — от 40 до 96 лет.

За все время в Петербурге зафиксировано 17 069 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6 331 человек, скончались 240. Главным сейчас является выход на плато или снижение суточных цифр заболевших. «Собака.ru» публикует динамику количества ежедневных случаев заболевания COVID-19 в Петербурге, Ленинградской области, Москве, России и в мире.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 430 тысяч, в мире — 6 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 26 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, готова к смягчению — Собянин уже сообщил об отмене ограничений по COVID-19. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.