«В Москве ограничения начались на две недели раньше, чем у нас, они уже вышли на плато с тенденцией снижения заболеваемости и поэтому начали третий этап снятия ограничений. А мы еще только подходим к первому этапу. Тенденция снижения заболеваемости у нас пока не просматривается. Когда выйдем на третий этап — будем открывать и торговые центры. Следующий пакет снятия ограничений, который будет объявлен перед 14 июня, не будет касаться ни ресторанов, ни парков», — заявила Башкетова.

Как пишет РБК, руководители Роспотребнадзора по Петербургу уверены — масочно-перчаточный режим в городе будет продлен еще надолго, так как петербуржцы легкомысленно относятся к выполнению правил безопасности.

По состоянию на 2 июня, в России число случаев коронавируса достигло 423 741. В Петербурге за все время зафиксировано 16 689 случаев заражения, выздоровели 6 008 человек, скончались 223. 1 июня губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что рост заболеваемости жителей города COVID-19 начал замедляться — хотя еще к прошлой пятнице, 29 мая, Петербург все еще не вышел на плато по распространению коронавируса.

С 1 июня ограничения по коронавирусу в Петербурге уже начали смягчать. В частности, соблюдение самоизоляции для лиц старше 65 лет начало носить рекомендательный характер. Также стало известно, когда возобновится действие льготных проездных билетов.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 420 тысяч, в мире — 5 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 26 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, готова к смягчению — Собянин уже сообщил об отмене ограничений по COVID-19. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.