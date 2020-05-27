«Есть одна погибшая беременная женщина. У кого-то [после заражения коронавирусом] разворачивается клиническая картина средней и тяжелой степени, а кто-то проходит как вирусоноситель, то есть бессимптомно. У этой женщины была яркая клиническая картина», — сказала Гриненко, отметив, что причины смерти в настоящий момент выясняет городская врачебная комиссия.

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии городского комитета по здравоохранению Виталий Беженарь отметил, что скончавшаяся в роддоме женщина была мигранткой, не состояла на учете и в течение беременности не находилась под наблюдением врачей.

При родильном доме №18 на проспекте Солидарности создан региональный дистанционный консультативный центр по мониторингу заразившихся беременных. В Центре, при необходимости, организуют консилиумы, а в сложных случаях его сотрудники консультируются со специалистами Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 370 тысяч, в мире — 5 миллионов человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, Москва, после введения всеобщего карантина, готова к снятию ограничений. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.