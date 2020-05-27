По словам Андреевой, индекс распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве составляет 0,85 — это один из трех показателей, свидетельствующих о готовности или неготовности региона выйти из режима самоизоляции. Также при принятии решения о снятии ограничений учитываются количество свободных коек в медицинский учреждениях и тестирование населения на инфекцию.

«Если смотреть по этим трем показателям, то Москва готова к первому и в принципе готова ко второму этапу снятия ограничений», — сказала руководитель столичного управления Роспотребнадзора.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала главные показатели для основания поэтапного снятия ограничительных мер — это темп прироста заболеваемости, свободный коечный фонд и показатель охвата тестирования. Снятие ограничительных мер в России будет происходить в три этапа.

На первом будут возможны занятия физкультурой на улице, прогулки с детьми, работа заведений сферы услуг на ограниченной дистанции. На втором этапе россиянам разрешат прогулки с семьей, в стране откроют заведения уже большей площади с ограничениями на вход, а также школы. На третьем — места отдыха при соблюдении дистанцирования, все гостиницы, образовательные учреждения, предприятия общественного питания.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 370 тысяч, в мире — 5 миллионов человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.