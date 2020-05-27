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В Роспотребнадзоре заявили о готовности Москвы к сняти ограничений по коронавирусу

Москва готова к снятию ограничений, введенных в городе в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Как заявила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева, город готов сразу ко второму этапу отмены карантина.

По словам Андреевой, индекс распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве составляет 0,85 — это один из трех показателей, свидетельствующих о готовности или неготовности региона выйти из режима самоизоляции. Также при принятии решения о снятии ограничений учитываются количество свободных коек в медицинский учреждениях и тестирование населения на инфекцию.

«Если смотреть по этим трем показателям, то Москва готова к первому и в принципе готова ко второму этапу снятия ограничений», — сказала руководитель столичного управления Роспотребнадзора. 

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала главные показатели для основания поэтапного снятия ограничительных мер — это темп прироста заболеваемости, свободный коечный фонд и показатель охвата тестирования. Снятие ограничительных мер в России будет происходить в три этапа. 

На первом будут возможны занятия физкультурой на улице, прогулки с детьми, работа заведений сферы услуг на ограниченной дистанции. На втором этапе россиянам разрешат прогулки с семьей, в стране откроют заведения уже большей площади с ограничениями на вход, а также школы. На третьем — места отдыха при соблюдении дистанцирования, все гостиницы, образовательные учреждения, предприятия общественного питания.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 370 тысяч, в мире — 5 миллионов человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

 

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Дарья Гладких,
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