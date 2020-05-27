По словам Сарана, средняя госпитализация удвоилась после майских праздников, достигнув к настоящему моменту до 670 человек ежедневно — до этого стационары ежедневно принимали от 200 до 300 человек. «Чтобы понять объем: по мощности это практически Покровская больница. Мы каждый день выписываем одну Покровскую больницу и Покровскую больницу кладем», — отметил чиновник в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Увеличение объемов связывают с тем, что петербуржцы не соблюдали режим самоизоляции.

На сегодняшний день в Петербурге развернуто 11,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, всего под COVID-19 перепрофилирован 21 стационар. Почти все они максимально загружены, резюмировал зампредседателя Комитета по здравоохранению.

Напомним, в ближайшее время в Петербурге планируют открыть еще два стационара для приема пациентов с подозрением на коронавирус. А в перепрофилированном «Ленэкспо» готовится запуск еще одного корпуса для приема пациентов с коронавирусом в легкой форме. Ранее глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто также сообщил, что в Петербурге зафиксированы случаи повторного заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Президент России Владимир Путин 26 мая заявил о прохождении пика заболеваемости коронавирусом в России. В своем сообщении глава государства ссылается на мнение специалистов. Ранее эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил — в России единственными регионами, где удалось пройти пик заболеваемости коронавируса, стали Москва и Подмосковье. В других же регионах он должен наступить в течение ближайших одной-двух недель.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 360 тысяч, в мире — 5 миллионов человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.