Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, на сегодняшний день тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом в городе нет. «До 31 мая сохраняются практически все ранее введенные запреты и ограничения. Для перехода к снятию ограничительных мер в городе должно быть свободно не менее 50% от потребности в инфекционных койках. В Петербурге сейчас свободно 11%», — сообщает пресс-служба Смольного.

Всего на развертывание коечного фонда для пациентом с диагностированным коронавирусом в Петербурге из федерального бюджета поступило 4,3 миллиарда рублей — еще 3,5 миллиарда на мероприятия по противодействию коронавирусной инфекции, на закупку оборудования и средств индивидуальной защиты выделили из бюджета города.

Охват тестированием на COVID-19 в городе также зафиксирован в четыре раза больше норматива — по последним данным, в городе проводится 239,5 тестов на 100 тысяч населения. За все время обследовали более 524 тысячи человек.

По состоянию на 22 мая, в России число случаев коронавируса достигло 326 448. За последние сутки заболевание диагностировано у 8 894 человек в 84 регионах. В Петербурге за все время зафиксировано 12 592 случая заболевания, выздоровели 2 859 человек, скончались 107.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 5 миллионов человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.