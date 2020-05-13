«1465 медицинских работников заболели при исполнении трудовых обязанностей. Смерть от коронавируса на сегодняшний день официально подтверждена у четырех медиков», — сказал губернатор. Еще по нескольким летальным исходам, по словам Беглова, в настоящий момент готовится заключения — об их результатах станет известно позже.

Напомним, в начале мая в Петербурге скончалась третья медсестра научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе — Татьяна Николаевна Авдонина. У нее был диагностирован коронавирус. Ранее не стало Валентины Шужиной и Ольги Новиковой, которые также работали в НИИ.

Ранее в Петербурге скончалась санитарка НИМЦ травматологии и ортопедии им. Вредена Юлия Ясюлевич, у которой, по словам семьи, диагностировали коронавирус. Медика госпитализировали прямо из центра им. Вредена, который был закрыт на карантин из-за Covid-19, в больницу № 40 в Сестрорецке еще 17 апреля. Тогда состояние Юлии ухудшилось, и ее было решено перевезти в другое медучреждение.

Комитет по социальной политике города опубликовал проект изменений в 121 постановление правительства — там прописаны меры по противодействую Covid-19. Так, медицинский работник, если заразится вследствие контакта с больным коронавирусом, может рассчитывать на единовременную выплату размеров в 300 тысяч рублей. Если же после его признают инвалидом, тогда выплата вырастет до 500 тысяч рублей. Заявление на предоставление соответствующей выплаты уже подал врач-реаниматолог Покровской больницы Сергей Саяпин. В апреле он заболел коронавирусом, а незадолго до этого говорил о недостаточных мерах защиты персонала Покровской.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.