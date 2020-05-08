На центральной подстанции Скорой помощи вспышка заражения коронавирусом. Вместо заболевших выйдут студенты-медики

«Нагрузка на оставшихся сотрудников увеличилась, но время ожидания дозвона на номере 03-103 не изменилось. Замещать заболевших уже завтра придут студенты медицинских колледжей — более 40 человек», — сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга.

Отмечается, что на центральной подстанции ежедневно проводится термометрия работников, действует масочный режим, все рабочие места обеспечены кожными антисептиками и средствами для дезинфекции оргтехники, а также ведется постоянная разъяснительная работа среди медперсонала по профилактике заражения коронавирусом.

Напомним, 27 апреля стало известно, что студенты СЗГМУ им. Мечникова будут проходить обязательную практику с больными коронавирусом. Практику будут проходить студенты четвертого и пятого курса направлений «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология» (только четвертого), а также студенты направления «Сестринское дело», окончившие второй курс.

Практика возможна только после онлайн-обучения — так, со 2 по 8 мая дистанционную программу проходят студенты четвертого и пятого курсов. Только после этого все, кто хочет работать с инфицированными, смогут подписать добровольное согласие.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.