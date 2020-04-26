Комздрав пояснил, как в списке погибших врачей во время эпидемии коронавируса оказались четыре медсестры из Петербурга

Напомним, российские врачи составили список с именами медработников, которые заразились COVID-19 и скончались во время эпидемии заболевания в стране. Документ с названием «Список памяти» размещен в открытом доступе. Инициатором создания документа выступил врач-реаниматолог, модератор группы врачей-анестезиологов «Неотложные состояния» Владимир Будянский. «Задача списка — сохранить память о погибших коллегах, а не вести правильную статистику», — подчеркивают авторы списка.

Ранее в больнице им. Боткина умер врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет.В последние дни жизни он находился на аппарате ИВЛ, а впоследствии — ЭКМО.