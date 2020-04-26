Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга прокомментировал смерти четырех медсестер, которые приводятся в неофициальном «Списке памяти» с именами медработников, скончавшихся во время эпидемии заболевания в стране. Об этом сообщают РИА Новости.
Комздрав пояснил, как в списке погибших врачей во время эпидемии коронавируса оказались четыре медсестры из Петербурга
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Фото: Shutterstock
В список добавили имя врача-анестезиолога Сергея Белошицкого, который заразился коронавирусом, пока лечил пациентов и скончался. Кроме того, в списке упоминаются четыре медсестры из разных городских больниц и поликлиник, о которых официально не сообщалось.
«Упомянутые в списке четыре медсестры скончались. Но у них либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей», — пояснили в пресс-службе комитета.
Напомним, российские врачи составили список с именами медработников, которые заразились COVID-19 и скончались во время эпидемии заболевания в стране. Документ с названием «Список памяти» размещен в открытом доступе. Инициатором создания документа выступил врач-реаниматолог, модератор группы врачей-анестезиологов «Неотложные состояния» Владимир Будянский. «Задача списка — сохранить память о погибших коллегах, а не вести правильную статистику», — подчеркивают авторы списка.
Ранее в больнице им. Боткина умер врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет.В последние дни жизни он находился на аппарате ИВЛ, а впоследствии — ЭКМО.
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