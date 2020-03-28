Сегодня, 28 марта, в Петербурге в больнице имени Боткина произошла первая смерть от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
В Петербурге в больнице имени Боткина умер больной коронавирусом
По словам Беглова, зараженный умер в эту субботу. У него был диагностирован коронавирус, но «причина и следствие будут определены после вскрытия». «Он приехал первого числа, и определили только после 19 дней. То есть вирус живет не 14 дней, а до 28 дней и только тогда может проявиться», – добавил губернатор Санкт-Петербурга.
Upd: Как сообщил комитет по здравоохранению, им оказался 73-летний мужчина, вернувшийся из Таиланда 1 марта. Его госпитализировали 23 числа с двухсторонней пневмонией. Из-за нарастания дыхательной недостаточности перевели на искусственную вентиляцию легких, однако утром 28 марта он умер из-за сердечно-сосудистой недостаточности.
«Мужчина страдал многочисленными хроническими заболеваниями, в том числе ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью», — рассказали в комитете.
По состоянию на 27 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1264. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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