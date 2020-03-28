В Петербурге в больнице имени Боткина умер больной коронавирусом

Upd: Как сообщил комитет по здравоохранению, им оказался 73-летний мужчина, вернувшийся из Таиланда 1 марта. Его госпитализировали 23 числа с двухсторонней пневмонией. Из-за нарастания дыхательной недостаточности перевели на искусственную вентиляцию легких, однако утром 28 марта он умер из-за сердечно-сосудистой недостаточности.

«Мужчина страдал многочисленными хроническими заболеваниями, в том числе ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью», — рассказали в комитете.