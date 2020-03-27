Пассажиропоток метрополитена Петербурга упал на 35% из-за пандемии коронавируса

В обычные дни петербургский метрополитен перевозит от 2,4 до 2,6 миллионов человек. Так, 11 марта прошлого года подземкой воспользовались 2481887 человек, тогда как 11 марта 2020 года — 2472918. «Разница незначительна — менее 9 тысяч пассажиров», — отмечают в подземке. Однако уже к концу марта, после введения в городе карантинных мер, пассажиропоток упал почти на 35%.

«На волне карантина, перевода студентов на дистанционное обучение и работников многих фирм и предприятий на удаленную работу, этот показатель серьезно изменился. 18 марта 2020 года (это тоже среда) пассажиропоток составил 1954092 человек — то более, чем на 527 тысяч пассажиров меньше, чем в прошлом году. А 25 марта 2020 года он и вовсе упал до 1676042. Падение по сравнению с прошлым годом — более 930 тысяч человек! Для сравнения, столько пассажиров перевозит Самарский метрополитен в месяц или метрополитен Нижнего Новгорода за 10 дней», — говорят в метрополитене.

Напомним, 26 марта губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, усиливающее карантинные меры. На неделю в городе будут закрыты все парки и большинство магазинов, а также заведения общественного питания и часть маршрутов общественного транспорта. За день до этого, 25 март,а президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. В числе решений правительства на фоне ситуации с распространением коронавируса в стране — перенести на неопределенный срок всероссийское голосование по поправкам к Конституции, а также утверждение нерабочей недели с 30 марта.

По состоянию на 27 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1036. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.