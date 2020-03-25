«Мы проводим выписку, а правильнее сказать перевод больного на режим домашней самоизоляции, только тех пациентов, которые не хотят лежать после получения первых отрицательных результатов и выражают нам свое желание в категорической форме. По закону, мы можем выписать их для самоизоляции на дому под наблюдение врачей поликлиники только после подписания ими информированного отказа», — рассказали «Фонтанке» в Боткинской.

Напомним, с 16 марта госпитализация пациентов в внебольничными пневмониями и гриппом в Петербурге будет вестись только в больницу Святого Георгия. Как сообщил вице-губернатор Олег Эргашев, для этих целей все учреждение будет перепрофилировано — а именно обустроят 580 коек и 36 реанимационных. Позже главный санитарный врач Наталья Башкетова постановила ввести запрет на плановую госпитализацию, диспансеризацию, вакцинацию и профилактические осмотры.

В России число случаев коронавируса достигло 495. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.