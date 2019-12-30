От благоустройства набережной Карповки до исчезновения СКК: рассказываем о самых важных событиях, произошедших в городе в уходящем году.
Как изменился Петербург за 2019 год?
-
Команда кафе «Огурцы»
Верхний ряд: Маша Грекова, Оля Пашко, Ваня Слюсарь, Юля Лисенко. Нижний ряд: Настя Дякива-Миронова, Эмиль Назарли, Даша Никитина, Жанна Братова
Инклюзивность приходит в Петербург
Постепенно Петербург становится более приспособленным для людей с инвалидностями или особенностями. В самом центре города на Фонтанке, 96 открылось кафе «Огурцы», в котором работают взрослые с ментальными нарушениями, подробно об этом можно почитать здесь. А на Невском проспекте появилось большое творческое пространство для людей с аутизом от «Антон тут рядом».
Петербург становится экологичнее
В Петербурге запустился эко-проект «Свалка» по вывозу ненужных вещей: с его помощью можно избавиться от ненужной одежды, мебели, техники, посуды, музыкальных инструментов и книг экологичным способом. Его сотрудники сами вывозят вещи из квартир, а потом продают, отправляют в секонд-хэнды или в переработку. Также создатели проекта открыли свой магазин.
Полностью на раздельный сбор перешел главный музей города Эрмитаж. Экопроект Noplasticitsfantastic открыл свой магазин на территории технопарка «Ленполиграфмаш» и запустил школу экологии. На Петроградской появился магазин товаров без упаковки «Крупа». В Меге Дыбенко и Меге Парнас открылись пункты приема вторсырься «Правила Деления». А здесь горожане отвечают на вопрос, готовы ли они к появлению общегородской системы раздельного сбора (спойлер: да).
Из переработанных материалов теперь делают вещи и предметы и выглядят они ничуть не хуже, а часто даже лучше, чем то, что продается в обычных шоу-румах. Например, петербуржцы Наталия Осикова и Виталий Осипов запустили бренд одежды из переработанного денима Jeans Revision, а 99recycle делают из крышечек и пакетов сумки, сережки и кашпо.
Развивается конфликт жителей и рестораторов Рубинштейна
В этом году жители улицы Рубинштейна начали всерьез заявлять о том, что они недовольны соседством с шумными заведениями и мероприятиями. После их жалоб суд выселил бар «Винный шкаф», стендап-фестиваль был вынужден перенести уличную часть программы, также пришлось проводить не у дома писателя фестиваль Сергея Довлатова «День Д».
Одновременно с этим одна из жительниц улицы выступила с конструктивным предложением: не ругаться, а договариваться. Она составила концепцию, в рамках которой регулярно устраивают воркшопы, на которых пытаются придумать альтернативу для всех. Недавно состоялся четвертый воркшоп по вопросу преобразования улицы, в котором участвовали местные жители.
Вокруг дверей на Петроградской стороне развернулся скандал
Этим летом в Петербурге проводилась масштабная реконструкция Большого проспекта Петроградской стороны, которую оплатила компания «Газпром». В ее рамках здесь не только расширили тротуары, но и меняли двери парадных. Изначально говорилось о том, что сняты будут только железные, но в итоге обнаружилось, что под нож пошли и исторические двери начала XX века, жители улицы и городские активисты начали бить тревогу.
В результате петербуржцы создали рабочую группу по вопросу сохранности дверей. В нее вошел депутат ЗакСа, несколько членов петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, юристы, историки мебели и представители фонда сохранения исторического наследия «Внимание». Исторические входные группы перестали снимать, а те, что уже успели заменить, пообещали вернуть на место.
Открыли скоростную трассу М-11 между Петербургом и Москвой
В ноябре официально открылась скоростная трасса М-11 между Петербургом и Москвой. Теперь она называется «Нева» — именно этот вариант победил в общественном голосовании, запущенным «Автодором». Петербуржцы предложили и другие, более оригинальные названия — такие как «От бордюра до поребрика», «От подъезда до парадной», «За шавермой/За шаурмой» и даже «Платная Россия». Однако «Автодор» их тактично отверг, объяснив сложностью перевода.
На новой трассе, которая начинается у МКАД и заканчивается у Кольцевой автодороги в Петербурге, автомобили смогут двигаться с расчетной скоростью до 150 километров в час. Еще в октябре 2018 года там установили первые в России криозаправки со сжиженным природным газом. Ранее «Автодор» также определил стоимость проезда по скоростной трассе М-11 между Петербургом и Москвой. На разных участках, в зависимости от их протяженности, ценник будет различаться. Время в пути между двумя столицами займет в среднем 5,5 часов.
СКК исчезнет — по крайней мере в привычном для нас виде
К Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году, СКК «Петербургский» планируют кардинально перестроить. Габариты существующей арены не позволяют вместить чашу на 21 тысячу зрителей — именно такое требование предъявляют заказчики. На его месте может появиться новая площадка высотой 45 метров, которая сможет вместить до 21,5 тысячи зрителей.
Позже СКК предложили присвоить статус объекта культурного наследия России, предложение направили в КГИОП. Однако градостроительный совет все-таки согласился снести комплекс для строительства нового. Против активно выступают горожане — они написали открытое письмо в адрес правительства города с требованием не сносить спортивный комплекс и признать его объектом культурного наследия. Активисты пытались признать незаконным отказ КГИОП внести здание в список объектов охраны, однако решение не удалось оспорить в суде.
В начале октября Смольный дал старт конкурсу на реконструкцию СКК «Петербургский». Согласно конкурсным документам, спортивный комплекс может изменить свои параметры, высоту, количество этажей и общий объем. Единственной компанией, подавшей заявку, стала «СКА-Арена». 24 октября вокруг СКК началась установка забора. 29 октября начался демонтаж сидений на трибунах. 25 ноября вестибюле комплекса сбили мраморную облицовку стен, колонн и пола.
Горожане активно боролись за зеленые насаждения
Еще в 2008 году компания «Анна Нова» начала возводить в Муринском парке спортивный комплекс, а в прошлом году Смольный выделил ей без торгов еще почти 2 га рядом с уже построенным объектом. В апреле «Анна Нова» получила разрешение на строительство. Горожане весь год протестовали, устраивали акции, собрали 3 700 подписей против застройки и подали два иска. Несмотря на это, часть деревьев все же успели срубить, но потом работы приостановили. Подробно в ситуации мы разобрались здесь.
Петербургские активисты и депутаты взяли под защиту деревья «Сада на Неве», куда планировали перенести Судебный квартал. Архитектор Евгений Герасимов, который занимается этим проектом, призвал отказаться от застройки территории.
Развернулся спор и вокруг небольшого сквера у музея Достоевского: на его месте планируют построить новый корпус музея. Возвести его собирались к юбилею писателя в 2021 году, но очевидно уже не успеют: работы приостановили, так как активисты митинговали против уничтожения единственного в округе зеленого насаждения. В итоге был найден компромисс: сквер сохранится во внутреннем дворе корпуса.
К тому же, петербуржцы взяли озеленение города в свои руки: они высадили липы в проезде между Греческим проспектом и улицей Некрасова, клены на площади Восстания, ивы и кусты шпреи и шиповника на Васильевском острове, цветы и саженцы во дворе на Басковом переулке, озеленили сквер Виктора Цоя на углу Зверинской улицы и Любанского переулка.
Петербургские краеведы начали мыть парадные и проводить фестиваль
Команда краеведов «ГЭНГЪ» начала с того, что решила самостоятельно вымыть печь в доме на 10-й Советской улице, 11, изготовленной в начале ХХ столетия в Германии. Однако в назначенный день оказалось, что часть работ уже сделана неизвестным, оставившим записку с надписью Zorro. Но и для 40 пришедших волонтеров нашлась работа в еще двух исторических парадных по соседству.
После этого чище стали майоликовые панно на Камской улице, уникальная печь немецкого завода Мэйсен на 10-Советской улице, настенная плитка в доходном доме Бернштейна, несколько уникальных майоликовых панно в доходном доме Смоленского кладбища на 17-й линии Васильевского острова, а также парадная с деревянными панелями на 2-Советской.
Также краеведы провели работы по очистке финской печи начала 20 века в парадной дома на улице Жуковского — ее не раз обливали краской различных цветов, а несколько лет назад лишили центральных фасадных изразцов с узорами. «Гэнгъ» совместно с волонтерами «Газпромнефть-Региональные продажи» запустили проект «Пора парадных». В июне краеведы очистили витражи и печь в парадной доходного дома Степнова на 9-й Советской улице, 11, построенного в 1906 году.
Кроме того, краеведы законсервировали витражи «по рисункам Врубеля» дачи Прибыткова в Гатчинском районе. Глазурованную плитку в парадной дома Кончиелова, которую ранее отмыли от краски краеведы объединения «Гэнгъ», теперь охраняет КГИОП. А в ноябре краеведы очистили печь в стиле модерн в парадной доходного дома Греховой. Всего за год было проведено 14 акций.
Также «ГЭНГЪ» провели два фестиваля краеведения «Крайконъ».
Представили новый логотип Петербурга
Смольный официально представил новый туристический логотип Петербурга. Основой метабренда стало бирюзовое «солнце», на фоне которого шрифтовая композиция — название города и разводные мосты. Социальные сети заполнили мемы, высмеивающие новый знак. Масла в огонь подлил тот факт, что за весь проект город заплатил 7 млн рублей. «Собака.ru» выяснила у практикующих дизайнеров и преподавателей ВШЭ что не так (или так) с работой SPN Communication, как выглядит процесс разработки мета-бренда города, а главное — как его оценивать.
В Петербурге открыли три новые станции метро. И с ними много проблем
В октябре после нескольких переносов все же состоялась торжественная церемония открытия трех новых станций петербургского метрополитена — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». В первый же день на одной из станций начала протекать крыша, о протечках сообщали и позже. Также выяснилось, что при строительстве станции «Проспект Славы» вместо витражей установили реплики из самоклеящейся пленки.
Исчезла одна из достопримечательностей города — «дом-утюг»
Знаменитый «дом-утюг» на Боровой улице, 21 утратил свой «плоский» эффект. В профиль здание создавало оптическую иллюзию узкой стены, а со стороны «расширялось» до привычных размеров. Однако теперь дом ничем не отличается от любого другого представителя старого фонда Петербурга — обман зрения заслонил строящийся рядом жилой комплекс.
Скульптуры грифонов вернулись на Банковский мост после реставрации
В 2018 году Банковский мост полностью разобрали — тогда во время работ по реконструкции от переправы остались только пьедесталы на одной стороне. Позже переправу вернули, но грифоны до лета этого года были на реставрации. Им вернули черный исторический окрас (зелеными они стали в 1950-х) и блестящие золотые крылья. Также на них нанесли специальное антивандальное покрытие и заделали все швы, в которые раньше горожане прятали записки с пожеланиями.
В город переехал дирижер Теодор Курентзис — и занял Дом Радио на Итальянской улице
В начале июля этого года появились слухи, что выдающийся дирижер Теодор Курентизис, ранее работавший в Перми, переедет в Петербург вместе со своим оркестром musicAeterna и займет Дом Радио на Итальянской улице. Вскоре они подтвердились, детский театр, хор и оркестр уведомили о том, что они должны покинуть занимаемые помещения. Петербуржцы начали ожесточенные споры о том, что должно находиться на месте легендарного Ленинградского радио, которое не прекратило работу ни на один день блокады. «Собака.ru» собрала мнения как сторонников, так и противников планов собственников здания.
Сам дирижер заявил, что здание должно быть «памятником, а не мавзолеем». По мнению Курентзиса, в первую очередь необходимо разобраться со старыми архивами Дома радио, которые сейчас находятся без надлежащего внимания — их оцифровкой займутся специалисты, после чего воспользоваться ими смогут и петербуржцы. Также дирижер считает необходимым развивать здание как культурный кластер с образовательными проектами, выставками, блокадным музеем — для того, чтобы «люди, с одной стороны, могли узнать историю, с другой — увидеть что-то новое». Отдельное внимание уделят возвращению подлинного облика зданию — реставрацию будут согласовывать со специалистами КГИОП.
Открыли театр танца Бориса Эйфмана
Детский театр танца Бориса Эйфмана начали строить вплотную к его же академии в 2016 году, а закончили в этом году. «Собака.ru» первая попала в новое учебное заведение и опубликовала фотографии атриума, ротонды, концертного и репетиционного залов.
Также о Борисе Эйфмане в городе говорили, когда артисты Александринского театра — в том числе Нина Ургант и художественный руководитель театра Валерий Фокин — выступили против частого проведения его спектаклей на их сцене. По словам артистов, «он явно ошибся жанром и адресом, перепутав Дом русской драмы с Академиями музыкального театра», которые существуют в Петербурге и являются более подходящими по профилю деятельности Эйфмана. В ответ хореограф сказал, что политика театра заставляет его «эмигрировать из Петербурга», а сами артисты «допустили бестактность, неординарную негативную выходку», обратившись к общественности.
Финскую визу теперь получить сложнее
С 1 сентября власти Финляндии ужесточили визовые требования въезда в страну для россиян — теперь у туристов запрашивают полный комплект документов: билеты и подтвержденную бронь гостиницы, план поездки, выписку с банковского счета, справку о доходах или документы, подтверждающие наличие недвижимости в России. Ранее требовалось предоставить только заполненную анкету, загранпаспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора. При этом петербуржцы получили возможность оформить шенген сроком на пять лет.
Изменения коснутся и туристов, въезжающих в страну по приглашению — например, с целью посещения членов семьи. Этой категории путешественников также придется предъявить справку о доходах. В свою очередь приглашения должны сопровождаться документом, подтверждающим родство. Владельцы недвижимости в зоне действия Шенгена также должны снабдить пакет документов выпиской с банковского счета. Новые визовые требования вступили в силу с 1 сентября 2019 года.
Благоустроили набережную Карповки и не только
Закончился первый этап уникального для Петербурга проекта — благоустройство набережной Карповки. Еще недавно на участке от улицы Чапаева до Первого медицинского университета на набережной был безлюдный пустырь, а теперь здесь кипит жизнь. Новое общественное пространство стало первым в городе, в проектировании которого приняли участие сами жители района, подробно о том, как оно планировалось и обсуждалось, «Собака.ru» писала здесь. О том, как это стало возможно, мы рассказывали здесь.
На Московском шоссе благоустроили сквер у Библиотеки друзей: там появился амфитеатр с импровизированной сценой и навесами, современные арт-объекты и площадки для активных игр. В городе привели в порядок сад Даниила Гранина, сквер на 9-й Советской и Муринский парк, бульвар на Долгоозерной улице, а также сквер на Мытнинской улице. Также сквер на Торжковской улице открыли после капитального ремонта. Завершилось и благоустройство сквера на Эйхенской улице. Через него туристы проходят к дворцово-парковому ансамблю Петергофа. В сквер у Казанского собора вновь можно попасть через Невский проспект (впервые с 2007 года!). А еще Коломягах после капитального ремонта открылся парк усадьбы Орловых-Денисовых.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.