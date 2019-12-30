Как изменился Петербург за 2019 год?

Петербург становится экологичнее

В Петербурге запустился эко-проект «Свалка» по вывозу ненужных вещей: с его помощью можно избавиться от ненужной одежды, мебели, техники, посуды, музыкальных инструментов и книг экологичным способом. Его сотрудники сами вывозят вещи из квартир, а потом продают, отправляют в секонд-хэнды или в переработку. Также создатели проекта открыли свой магазин.

Полностью на раздельный сбор перешел главный музей города Эрмитаж. Экопроект Noplasticitsfantastic открыл свой магазин на территории технопарка «Ленполиграфмаш» и запустил школу экологии. На Петроградской появился магазин товаров без упаковки «Крупа». В Меге Дыбенко и Меге Парнас открылись пункты приема вторсырься «Правила Деления». А здесь горожане отвечают на вопрос, готовы ли они к появлению общегородской системы раздельного сбора (спойлер: да).

Из переработанных материалов теперь делают вещи и предметы и выглядят они ничуть не хуже, а часто даже лучше, чем то, что продается в обычных шоу-румах. Например, петербуржцы Наталия Осикова и Виталий Осипов запустили бренд одежды из переработанного денима Jeans Revision, а 99recycle делают из крышечек и пакетов сумки, сережки и кашпо.