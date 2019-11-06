Что приготовить из тыквы: салат с творогом, хумус с крабом, суп на кокосовом молоке и паста карамелле

Приготовление
Подготовить тесто:
1. Отделить белки от желтков. Желтки перелить в большую миску. В миску с желтками добавить яйцо.В яичную смесь всыпать муку и добавить щепотку соли.
2. Вымесить тесто. Можно начать мешать вилкой, чтобы не испачкаться. Когда масса станет вязкой, продолжить вымешивать руками.
4. Готовое тесто завернуть в пленку и оставить на 20 минут при комнатной температуре.
Подготовить начинку:
1. Для начинки взять спелую тыкву, порезать ее на кубики. Добавить чеснок и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, приправив солью, перцем и оливковым маслом.
2. Готовую тыкву протереть через сито. Добавить тертый пармезан, робиолу, мелко нарезанный сибулет и ещё щепотку соли.
Сделать карамелле:
1. Раскатать тесто, разрезать его на ровные квадраты, разложить начинку и завернуть в форме конфет.
2. Карамелле отварить почти до готовности, а затем чуть припустить на сливочном масле с веточкой тимьяна. При подаче добавить тертый пармезан и пару капель бальзамического уксуса.
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