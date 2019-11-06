Что приготовить из тыквы: салат с творогом, хумус с крабом, суп на кокосовом молоке и паста карамелле

Тыква – 300 г Лук сибулет – 5 г Сыр пармезан – 70 г Сыр робиола – 60 г Чеснок – 2-3 зубчика Соль – по вкусу Тимьян – по вкусу Сливочное масло – 50 г Оливковое масло – 50 г Перец черный молотый – по вкусу

Приготовление

Подготовить тесто:

1. Отделить белки от желтков. Желтки перелить в большую миску. В миску с желтками добавить яйцо.В яичную смесь всыпать муку и добавить щепотку соли.

2. Вымесить тесто. Можно начать мешать вилкой, чтобы не испачкаться. Когда масса станет вязкой, продолжить вымешивать руками.

4. Готовое тесто завернуть в пленку и оставить на 20 минут при комнатной температуре.

Подготовить начинку:

1. Для начинки взять спелую тыкву, порезать ее на кубики. Добавить чеснок и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, приправив солью, перцем и оливковым маслом.

2. Готовую тыкву протереть через сито. Добавить тертый пармезан, робиолу, мелко нарезанный сибулет и ещё щепотку соли.

Сделать карамелле:

1. Раскатать тесто, разрезать его на ровные квадраты, разложить начинку и завернуть в форме конфет.

2. Карамелле отварить почти до готовности, а затем чуть припустить на сливочном масле с веточкой тимьяна. При подаче добавить тертый пармезан и пару капель бальзамического уксуса.