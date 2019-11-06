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Что приготовить из тыквы: салат с творогом, хумус с крабом, суп на кокосовом молоке и паста карамелле

Главный локальный герой поздней осени (да и всей грядущей зимы) – тыква – до сих пор остается продуктом недооцененным. Привычный тыквенный суп, пшенка и овощное рагу не дают понятия и о трети кулинарных возможностей этого растения. По просьбе «Собака.ru» своими рецептами с тыквой делятся  ресторатор Арам Мнацаканов, создатель и идеолог DuoBand Дмитрий Блинов, шеф-повар Kuznya House Руслан Закиров и шеф бара «Скотный двор» Денис Денисов.

 

  • Печеная тыква с рассыпчатым творогом

Печеная тыква с рассыпчатым творогом

от Дмитрия Блинова, совладельца и шеф-повара Harvest

 

Ингредиенты (на 2 порции)

Тыква – 200 грамм 
Творог зерненый – 100 г
Масло растительное – 25 г 
Сахар – 15 г 
Мед – 15 г 
Семечки тыквенные обжаренные –15 г

Для маринованного изюма:

Изюм – 50 г 
Вино белое – 50 мл 
Сахар – 25 г

Для крема из тыквы :

Тыква – 200 г 
Масло сливочное – 25 г

Приготовление

1. Приготовить крем.  Очищенную и нарезанную крупными кусами тыкву запечь до готовности в духовке. Соединить с маслом, пробить до однородности блендером и поставить в холодильник остывать. 
2. Тыкву для салата нарезать кубиками со стороной 3 см, присыпать сахаром, сбрызнуть растительным маслом и запечь в духовке. 
3. Изюм смешать с сахаром и залить вином, поставить на огонь, довести до кипения и уварить вдвое.  
4. После того, как тыква остынет, соединить ее с творогом, посолить и заправить маслом и медом. 
5. Выложить на дно тарелки крем из тыквы, сверху – заправленную тыкву с творогом, маринованный изюм и украсить семечками.

 

 

  • Тыквенный хумус с крабом

Тыквенный хумус с крабом

от Руслана Закирова, шеф-повара Kuznya House

 

Ингредиенты (на 2 порции)

Мясо краба  – 160 г
Хумус – 200 г
Пюре из печеной тыквы  – 200 г
Лимонное масло  – 4 ст. ложки
Чесночное масло  – по вкусу
Лук сибулет – по вкусу
Бобы эдамаме – горсть 
Сыр пекорино – по вкусу  
Соль – по вкусу

 

 

Приготовление

1. Запечь тыкву и протереть через сито. Классический хумус смешать с получившимся пюре. 

2. Краба прогреть с бобами эдамами, лимонным маслом, луком сибулет и каплей чесночного масла. 

3. Краба выложить на хумус. Сверху украсить натертым сыром пекорино.

 

 

  • Тыквенный суп с кокосовым молоком

Тыквенный суп с кокосовым молоком

от Дениса Денисова, шеф-повара бара «Скотный двор»

 

Ингредиенты (на 2 порции)

Тыква – 1 кг
Репчатый лук – 150 г
Чеснок – 20 г
Имбирь – 15 г
Картофель – 150 г
Вода – 1,2 л
Кокосовое молоко – 250 мл
Соль – по вкусу

 

Приготовление

1. Тыкву разрезать пополам, очистить от семечек и запечь в духовке до готовности.  

2. Очистить лук, чеснок, имбирь и картофель. Произвольно нарезать и обжарить на растительном масле.

3. Запеченную тыкву очистить от кожуры, нарезать и добавить к остальным овощам. Залить водой и тушить до мягкости.

4. Добавить кокосовое молоко. Оставить тушиться еще на 5 минут, после чего пробить блендером. Заправить готовый суп солью и перцем по вкусу.

 

 

  • Карамелле с тыквой

Карамелле с тыквой

от Арама Мнацаканова, ресторатора, создателя Probka Family

 

Ингредиенты (на 2 порции)

Для начинки: 

Тыква – 300 г
Лук сибулет – 5 г
Сыр пармезан – 70 г
Сыр робиола – 60 г
Чеснок – 2-3 зубчика
Соль – по вкусу
Тимьян – по вкусу 
Сливочное масло – 50 г
Оливковое масло – 50 г
Перец черный молотый – по вкусу

Для теста:

Желтки – 2 шт 
Яйцо – 1 шт 
Мука – 160 г
Соль – по вкусу

Для подачи:

Сыр пармезан – 20 г
Бальзамический уксус – 5 мл

Приготовление

Подготовить тесто:

1. Отделить белки от желтков. Желтки перелить в большую миску. В миску с желтками добавить яйцо.В яичную смесь всыпать муку и добавить щепотку соли.
2. Вымесить тесто. Можно начать мешать вилкой, чтобы не испачкаться. Когда масса станет вязкой, продолжить вымешивать руками.
4. Готовое тесто завернуть в пленку и оставить на 20 минут при комнатной температуре. 

Подготовить начинку:

1. Для начинки взять спелую тыкву, порезать ее на кубики. Добавить чеснок и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, приправив солью, перцем и оливковым маслом.
2. Готовую тыкву протереть через сито. Добавить тертый пармезан, робиолу, мелко нарезанный сибулет и ещё щепотку соли.

Сделать карамелле:
1. Раскатать тесто, разрезать его на ровные квадраты, разложить начинку и завернуть в форме конфет. 
2. Карамелле отварить почти до готовности, а затем чуть припустить на сливочном масле с веточкой тимьяна. При подаче добавить тертый пармезан и пару капель бальзамического уксуса.

 

 

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Саша Иорданов,
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