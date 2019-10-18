В Петербурге хотят запустить программу утилизации ресторанного мусора

Реализация инициативы начнется с опроса: петербургских рестораторов попросят рассказать, сколько мусора производят их проекты и какой тип отходов встречается чаще всего. Полученные сведения помогут оценить масштабы проблемы и определить будущий план сбора, транспортировки и вторичной переработки отходов.

Всю «статистическую» сторону работы возьмет на себя АНО «Центр экологических проектов», а Блинов и его команда поделятся собственным опытом реализации экологических инициатив.

«ЭкоХорека» также подготовит советы по снижению затрат на производство за счет экологизации и разработает дорожную карту с рекомендациями для ресторанного бизнеса. Финальная цель проекта – создать такой механизм, который не только снизит количество мусора, но также поможет рестораторам заработать на его вторичной переработке.

Какие ресторанны – помимо Duo Band (Duo, «Тартарбар», Duo. Asia и Harvest) – примут участие в инициативе пока неизвестно.

Напомним, что 25 октября состоится церемония вручения ресторанной премии «Что где есть в Петербурге», которую ежегодно проводит журнал «Собака.ru». Тройки финалистов уже объявлены, лучшего в каждой из номинаций выберет экспертное жюри из тридцати человек. Имя победителя станет известно уже в следующую пятницу.

Недавно «Собака.ru» выпустила гид по раздельному сбору в Петербурге, в котором рассказала куда сдавать мусор, что потом происходит с вторсырьем и зачем это нужно.