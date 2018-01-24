По 125 мл: почему бокал вина в ресторанах Петербурга стал меньше?
Петербургские рестораторы, в отличие от столичных, стали наливать гостям вина по бокалам меньшей порцией, чем принято. Эксперты гастрономической отрасли объясняют, почему 125 мл заменили привычные ранее 150.
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Виктория Мустяца, директор школы вина «Энотрия»
Походы в рестораны давно стали нормой для петербуржцев, и отказываться от этого даже во время кризиса никто не будет. Скажу точно, что рост среднего чека в ближайшее время невозможен. Обусловлено это двумя факторами. Во-первых, платёжеспособный спрос все-ещё не восстановился, а во-вторых, конкуренция в ресторанной сфере велика. Если учесть, что в последнее время «правят бал» гастропабы, то единственным способом удержать клиентов, не поднимая цен, является снижение себестоимости. Например, за счёт уменьшения порции.».
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Леонид Стерник, сомелье и совладелец ресторанов Vincent и Giacomo
В меню всегда нужно прописывать размер порции — как крепкого алкоголя, так и вина. Раньше порция почти всегда равнялась 150 мл, то есть бутылку делили на пять частей. Сейчас — почти везде 125 мл, то есть делят на шесть порций. Причин несколько. Во-первых, ниже цена в меню: это правда, как и повсеместный переход на европейскую порцию 40 мл вместо 50 грамм. Во-вторых, визуально смотрится более элегантно, так как много вина в бокале — моветон. В-третьих, снижает недолив персонала гостям, ведь чем меньше порция, тем сложнее недоливать. Я давно перешёл на 125 мл, ещё до кризиса.»
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Анна Кукулина, обозреватель издания Simple Wine News
Никакой глобальной истории вопроса, сколько вина положено наливать в бокал, не существует. В СССР стандарт был 100 грамм: наверное, на эту тему было какое-то соответствующее постановление. Это было сделано для простоты калькуляции. Сегодня в разных странах "стандартная порция вина" считается по-разному, поскольку стандартная бутылка вина без остатка делится и на пять порций (по 150 мл), и на шесть (по 125 мл). 125 мл — практически общепринятая норма для игристых вин. Что касается тихих, то все остается на усмотрение ресторана и его владельцев. В США принято делать порции по пять жидких унций, то есть по 150 мл, но изредка и по шесть. В Европе обычно придерживаются нормы в 150 мл, хотя бывают местные особенности. В Москве довольно общепринято разливать по 150 мл, но за все 15 000 объектов московского общепита, конечно, поручиться сложно. Раньше бывало, что в столице лили по 125, но это все-таки ушло. Сейчас, мне кажется, приличные люди совсем так не делают».
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Александр Рассадкин, эксперт компании Simple, один изпятнадцати лучших сомелье мира
Из-за кризиса и повышения цен на вино, рестораторы изо всех сил пытаются сохранить цены для гостей. Особая роль у побокальных позиций. Многие пошли на снижение наценки, но этим сложно компенсировать почти двукратное изменение цен, поэтому такая небольшая "уловка" как изменение размера "бокала" помогает частично решить проблему».
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Евгений Литвяк, сомелье и управляющий директор «На вина!», Hamlet & Jacks, «Винный шкаф»
Мы наливаем 125мл потому, что при таком объеме оно сохраняет температуру, если человек его медленно пьет. Необходимо, чтобы гость правильно понял и услышал вино, чтобы попробовал разное вино и получит разный опыт. Мы работали с московской системой, бокал по 150 мл, но быстро поняли, что наши конкуренты наливают по 125 и дают меньшую цену на те же позиции — а для людей, разумеется, она имеет значение. Когда случился кризис, у нас встал вопрос: либо мы повышаем стоимость, либо сохраняем цену, но уменьшаем объем. Мы выбрали второе. Вообще, эту моду, лить по 125, ввела Vinostudia. Для них было важно, чтобы было недорого, они сделали меньший выход и меньшую цен: это был маркетинговый ход.».
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Александра Сутормина, пиар-директор виноторговой компании Real Authentic Wine
В Европе в винных барах порция стандартная: это 150 мл и 75 мл — порция и полпорции. Среди наших заведений — Big Wine Freaks в Москве и Петербурге, скажем, где-то 125 мл на игристое, где-то 150 мл — на тихое. Важно не это, имеет значение — почем продавать. Если продаешь 125 мл по цене 150 мл, пытаясь что-то наварить на несчастных 25 мл — это провал. Если продаешь 125 мл по себестоимости — то почему нет, флаг в руки!».
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