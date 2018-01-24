Анна Кукулина, обозреватель издания Simple Wine News Никакой глобальной истории вопроса, сколько вина положено наливать в бокал, не существует. В СССР стандарт был 100 грамм: наверное, на эту тему было какое-то соответствующее постановление. Это было сделано для простоты калькуляции. Сегодня в разных странах "стандартная порция вина" считается по-разному, поскольку стандартная бутылка вина без остатка делится и на пять порций (по 150 мл), и на шесть (по 125 мл). 125 мл — практически общепринятая норма для игристых вин. Что касается тихих, то все остается на усмотрение ресторана и его владельцев. В США принято делать порции по пять жидких унций, то есть по 150 мл, но изредка и по шесть. В Европе обычно придерживаются нормы в 150 мл, хотя бывают местные особенности. В Москве довольно общепринято разливать по 150 мл, но за все 15 000 объектов московского общепита, конечно, поручиться сложно. Раньше бывало, что в столице лили по 125, но это все-таки ушло. Сейчас, мне кажется, приличные люди совсем так не делают».