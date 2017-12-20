«Вам понравилось?» 13 вещей, за которые мы ненавидим рестораны Петербурга

Выпить без того, чтобы бармен не расспросил тебя с дотошностью любимой бабушки, как прошел день, невозможно. Но это еще можно пережить. Однако вопрос «Все ли понравилось?» официант задаст вам, даже если за обеденным столом уже будет сидеть ваш хладный труп. Не пытайтесь театральной жестикуляцией показать, что идет судьбоносный разговор о новой бывшего: даже если прямо попросить не беспокоить, вас в покое не оставят.

Не надо быть бесконечно одиноким лузером, чтобы неуютно себя почувствовать, когда тебе адресуют такой вопрос. Уместная и достойная встреча в ресторанах — до сих пор что-то из разряда невероятного. Но справляются же у Арама Михайловича в Probka — и посадку садминистрировать, и не вогнать ни в краску, ни в тоску.

Бары и кафе в Петербурге скоро станут открывать даже в обувных коробках. А многие из тех, что начинают работать в креативных пространствах, надо признать, не многим лучше. Обстановка в стиле «и под каждым ей листком был готов и стол, и дом», спорадический режим работы, отвратительная еда и хамское обслуживание.

Главный напиток цыпочек 2010-х надо оставить районным супермаркетам — действительно сухие кавы и креманы, прописавшиеся в винных картах, не оставили шанса напитку, у которого даже брют слаще иных полусухих. Консорциум Conegliano Valdobbiadene DOCG — законодательный орган, устанавливающий все правила, относящиеся к просекко — от свойств почвы и винограда до выдержки в бутылках, — считает, что «сухое» — dry — просекко может официально иметь от 17 до 32 г сахара на литр, extra dry — от 12 до 17 г/л.

Конфета водке не товарищ. Невероятно, но не все это понимают и делают важнейший напиток русского застолья сладким — получается или безвольная приторная водица будто бы с имбирем, или жидкость со вкусом прогорклого пряника.

Как сегодня мы злословим о меню нулевых из рукколы с креветками, «Цезаря» и тирамису, так и в 2020-х подросшие дети станут потешаться над говяжьими щеками, севиче и поке. Давайте опередим время: хорошо бы и сейчас уже с ними попрощаться — обратившись, например, к российским региональным кухням или гастрономии бывших стран СССР.

Такое чувство, что гарниры, которые надо жевать, запретили законодательно по рекомендации ассоциации стоматологов или лично Елены Малышевой. Шеф-повара низводят все от батата до корня сельдерея до состояния «Агуши», превращая сет-ужины в бесконечное ковыряние в унылых лужицах. Прибавьте сюда, что вокруг каждой из них, скорее всего, обязательно плещется озерцо елового масла, которым сейчас поливают все подряд, — и получите самый страшный сон детского диетолога.

Теплая холодная вода

В эфире рубрика «Проблемы первого мира». Да, я тот неприятный человек, который всегда просит холодную газированную воду. Но измучив вопросами о температуре до сухости в горле, все равно приносят теплую, потому что холодной в холодильнике попросту не нашлось, а может, и не стояло. 2017-й вообще запомнится как время уотергейта — в буквальном смысле этого слова: одни гастрожурналисты пытались объявить импичмент тем ресторатором, кто наживается, продавая воду по 500 рублей за пол-литра, другие — тем, что имеют наглость не наливать бесплатную, но в итоге не договорились и все закончилось ничем.