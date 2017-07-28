35 лучших блюд сезона лисичек в ресторанах города

Классика

Простое сочетание картошки с грибами — вневременная гастрономическая величина, аппелирующая как к желудку, так и к сердцу. За ней отправляейтесь в «Русскую рюмочную №1»: там лисички томят со сметаной. Без оной — в «Шаляпине», в «Rыбе на даче», в сети ресторанов Italy, с небольшими вариациями в пивных пабах Waterloo — там идет мини-картофель, в Brugge — там еще в тарелке пармантье и на бранче в «Рубинштейне». В «Блоке» — новое прочтение знакомого с детства блюда: кроме грибов там — картофель сувид с укропом, которые посыпают пылью из ножек лисичек для того, чтобы дополнительно усилить насыщенный аромат.