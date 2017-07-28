35 лучших блюд сезона лисичек в ресторанах города

Холодным летом 2017 привычные летние специалитеты — мохито, гаспачо и сорбеты — заменили лисички, с опережением графика сезонности как минимум на месяц. Рассказываем, где их готовят по классике, а кто соединяет с кальмарами, дор-блю и панчеттой.
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Классика
Простое сочетание картошки с грибами — вневременная гастрономическая величина, аппелирующая как к желудку, так и к сердцу. За ней отправляейтесь в «Русскую рюмочную №1»: там лисички томят со сметаной. Без оной — в «Шаляпине», в «Rыбе на даче», в сети ресторанов Italy, с небольшими вариациями в пивных пабах Waterloo — там идет мини-картофель, в Brugge — там еще в тарелке пармантье и на бранче в «Рубинштейне». В «Блоке» — новое прочтение знакомого с детства блюда: кроме грибов там — картофель сувид с укропом, которые посыпают пылью из ножек лисичек для того, чтобы дополнительно усилить насыщенный аромат.
Паста
Еще из классики — дуэт грибов со всевозможной пастой. Среди предложений есть эта парочка в любом прочтении, от простого к сложному. В «Пряностях & радостях» и в «Рыбе» лисички с ризотто, в загородной версии последнего — со спагетти, во Francesco подадут люксовый паппарделле, в «Мансарде» — казаречче, и там, и там добавят страчателлу. В «Москве» сезонные грибы по желанию можно добавить в любое блюдо, в заведениях Italy с ними тоже есть почти все: паста, пицца, ризотто и карпаччо.
С рыбой и морепродуктами
Гастрономический тренд этого лета — сочетание грибов с морской фауной, видимо, спонсор идеи —дождливое лето Петербурга. В Vincent лисички кладут в салат с кальмаром, сельдереем и маслинами, в Il Lago dei Cigni — к филе черноморского калкана с тигровым лангустом и кремом из картофеля, в «Пряности & радости» — к сибасому с кукурузной, в Volga-Volga — к филе трески в сливочно-шафрановом соусе, а на корабле «Летучий Голландец» сделают с ними тальятелле с крабом.
Салаты
Достались главному деликатесу лета и другие гастроэксперименты: по части выдумки лидируют салаты. В Gent они кроме сезонных грибов — с соусом дор-блю, в Manneken Pis — с острыми охотничьими колбасками под соусом барбекю, в «Биррерии» — с панчеттой. В «Блоке» лисички маринуют в смеси мирина, настойки черноплодки и малинового уксуса, чтобы положить в салат с хрустящей брокколи и кнелями из рикотты и мяты. Есть пара интересных супов с заглавным продуктом: в Ferma на первое подадут суп капучино из лисичек с овечьим сыром, в Gent — суп Дюбарри.
С мясом
К мясным блюдам лисички идут обычно метафорической вишенкой на торте, то есть аккомпанируют основному продукту. В Hitch с лисичками — стейк-скерт, в Terassa — медальон из говядины, в «Бруно» — телячья вырезка с кремом из чеснока и летним трюфелем, в «Блоке» — котлеты из кролика, в «Пряностях & радостях» — фермерская говядина и мини-бургеры, в Bruxelles — медальоны из северного оленя с лисичками.
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