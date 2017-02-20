Рестораны Арама Мнацаканова

В ресторанах «Пробка» и «Рыба» традиционно делают блины по классике и, можно, сказать, неоклассике — как с красной и черной икрой, так и с нутеллой. В загородной «Рыбе на даче» ассортимент больше — есть еще с лососем, сладкие с яблоком и корицей и налистники с творогом. Там же 26 будет масштабное празднество: в программе — мастер-класс по плетению кукл, сжигание чучела, гуляния на свежем воздухе, танцы, хороводы и горячие коктейли.