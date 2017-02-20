С 20 по 26 февраля в Петербурге едим блины с крабами, печенью трески, вишней с каталонским кремом или просто по классике — с икрой, сгущенкой или нутеллой. Собрали лучшие меню на Масленицу в ресторанах Петербурга.
Лучшие меню на Масленицу в ресторанах
Grand Hotel Europe
На масленичной неделе в кафе «Мезонин» расположится постоянно действующая блинная станция. Меню невероятное — аж двадцать видов начинок, гарниров и топпингов, двенадцать видов икры, а также морсы, сбитни и кисели. Многие позиции — абсолютная поэзия: скажем, блинчики с жульеном из копченой осетрины с воздушной пеной из шампанского и красной икрой, с уткой по-пекински, огурцом и соусом из желтой сливы или ванильные с инжиром, соусом «Глинтвейн» и манговым мороженым.
|Grand Hotel Europe
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Brasserie de Metropol
В ресторане замахнулись на масштабное блинное меню — там больше пятнадцать наименований топпингов. Среди них щучья, лососевая и осетровая икра, паштет из куриных потрошков, жульен из лесных грибов и мусс из лосося слабой соли со сливочным сыром. Сами блины тоже разные — пшеничные или гречишные.
|Ресторан Brasserie de Metropol
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«Кемпински Мойка 22»
В баре «Фон Витте» и Чайной комнате всю Масленицу действует выдающиеся меню с тремя разделами: холодные, горячие и сладкие блины. Среди первых — с карпаччо из помидоров, моцареллой и базиликом и с пармской ветчиной, сыром «Филадельфия» и рукколой. Из вторых можно отметить начинку «Куриный строганов с корнишонами» и «Лосось с пикантными помидорами и попкорном». На сладкое рекомендуем блины с ананасом, белой мускатной дыней и подливкой из маракуйи или с клубникой, ванильным соусом и бальзамическим кремом.
|«Кемпински Мойка 22»
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«Барслона»
Сеть испанских баров подошла к Масленице с истинно русским изобилием: всю неделю здесь пекут блины с действительно интересными начинками — с курино-грибным жульеном, печенью трески и айоли, томленой мраморной говядиной и черносливом, с вишней и каталанским кремом или с карамелизованными бананами.
|Бар Барслона
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Рестораны Арама Мнацаканова
В ресторанах «Пробка» и «Рыба» традиционно делают блины по классике и, можно, сказать, неоклассике — как с красной и черной икрой, так и с нутеллой. В загородной «Рыбе на даче» ассортимент больше — есть еще с лососем, сладкие с яблоком и корицей и налистники с творогом. Там же 26 будет масштабное празднество: в программе — мастер-класс по плетению кукл, сжигание чучела, гуляния на свежем воздухе, танцы, хороводы и горячие коктейли.
«География»
В ресторане придумали масленичный конструктор — здесь в сезонном меню шесть разных позиций, причем по вполне демократичным ценам, а также четыре топпинга, с которыми можно собрать блин на свой вкус. Десертные блины с мягким сыром, бананом и апельсиновым фламбе обойдутся в 250 рублей, а «Карбонара» с беконом и сыром — 310.
|Ресторан «География»
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Italy Group
Во всех заведениях сети готовят классику — если душа экзотики не требует, то сюда имеет смысл идти на блины с вареньем и мёдом, с икрой и сметаной, с лососем и сливочным сыром, с бананом и с припеком — начинкой внутри. В сети бельгийских пабов Brugge, Bruxelles и Waterloo делают и более брутальные версии — например, с ростбифом и хреном.
|Бар Bruxells
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На самом модном острове города тоже будут в масленичную неделю в гриль-баре рядом с травяным садом печь блины — со сгущенным молоком, красной икрой, ветчиной и сыром, курицей с грибами, яблоками с корицей и шоколадной пастой с бананом. В Kuznya House и «Волконский Deli» действует специальное блинное меню. Для детей с 20 до 26 февраля проводят мастер-класс по дымковской игрушке, а в сам праздник 26-го сожгут чучело с применением высоких технологий.
FermA
В двух ресторанах на Синопской набережной, 22 и Финляндском пр., 1 главный масленичный специалитет пекут прямо в зале. За блин фламбе все вырученные средства пойдут в фонд «Линия жизни». Если вы не филантроп, то для вас другая акция — черная икра по себестоимости: 50 граммов — 1600 рублей. Блины к ней — комплиментом.
|Ресторан FermA
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The Repa
В ресторане русской кухни к Масленице подошли очень творчески — готовят блины с речным угрем и соусом из морского ежа.
|Бар The Repa
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Port
В рыбном ресторане придумали свои рецепты — у них блины с крабом, сметаной, северными креветками и соусом биск и со сметаной, чернилами каракатицы и щучьей икрой.
|Ресторан Port
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«Москва»
Масленичное меню в видовом ресторане дают отдельной книжкой: здесь семь блинов открытых — в том числе с кленовым сиропом, со сгущенкой и джемом, и столько же с начинкой — капустой и яйцом, цыпленком гриль, лососем, творогом и с бананом, клубникой и горячим шоколадом.
|Ресторан «Москва»
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