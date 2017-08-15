В первый день работы команда «Собака.ru» побывала в заведении, чтобы съесть все, что было в меню, и устроить шеф-повару и его команде стоячие овации.
Открылся ресторан Дмитрия Блинова Duo. Asia — рассказываем, почему это очень круто
Дмитрий Блинов — без всякого преувеличения — человек, который меняет город. Его рестораны, которые он делает с Ренатом Маликовым и своей командой — главная гастрономическая достопримечательностью для гостей Петербурга, и любимая локация для всех горожан, которые неравнодушны к еде. Серьезно, уже не представить, каково жить здесь, не имея возможности заесть любую непонятную ситуацию скумбрией в саке, заполировав шоколадным ганашом. Теперь прибавилась опция улучшить жизнь еще и таратаром из гребешка, биском в стиле том яма и парой-тройкой моти. Блинов недавно выступил с программным заявлением, в котором чуть ли не оправдывался, почему подался в рестораторы и открывает новые места — и мы готовы подписать петицию, что городу нужна Duo Band Inc., ведь Duo, «Тартар-бар», а теперь и Duo. Asia делает нас счастливее.
Куда идти
Ресторан Duo. Asia находится на улице Рубинштейна, дом 20 — аккурат на втором этаже над рестораном «Рубинштейн». Ориентир — деревянная дверь слева, если стоять лицом к дому. На первый взгляд она кажется входом на режимный объект культурной ценности, так что не надо стесняться — входите и уверенно поднимайтесь мимо сурового охранника два пролета по лестнице. Зайдя в ресторан, смотрите под ноги — не вступите в квадрат с черноземом. Не спрашивайте — вам все объяснят на месте.
Дальше сплошная лирика. Прохлада черного мрамора столешницы и теплое золото приборов. Самурайская лаконичность полотен калиграфа Покраса Лампаса и ажур балконной решетки в доме Крундешева напротив. Свежесть петербургского городского бриза из распахнутых окон и дышащая паром открытая кухня. Залитые хирургически-ослепительным светом пластические этюды труппы поваров и густой полумрак зрительного зала, скрадывающий все остальное. Приходите, берите программкой сложенное меню и садитесь: первый звонок в 18.00.
Что брать
Возьмем на себя роль гастрованги и предскажем, что стартовать нужно с тартара из гребешка с магнетической кокосовой заправкой. Закусываем его битыми огурцами с кешью и остротой. Продолжаем дим-самами, через невесомое тесто которых, кажется, можно разглядеть начинку — бычьи хвосты. В супах голосуем за биск с креветками и древесными грибами, которым успешно прикидывается том ям, не забывайте подкладывать рис. На горячее выбираем гребешки с кукурузой. Или пряно-сладкий тандем языка и черных бобов. Или эпической нежности баклажан — все хороши. На десерт — моти или чурос: простой, но великий дуэт палочек из теста и заварного крема. Занавес, аплодисменты.
Дмитрий Блинов и Ренат Маликов (Duo Band) открыли ресторан https://t.co/3hwBMFUdRL на Рубинштейна, 20 https://t.co/lw8S13D2Zd pic.twitter.com/M58vdk8aHE— Журнал Собака.ru (@sobaka_ru) August 15, 2017
|Ресторан Duo. Asia
Ул. Рубинштейна, 20
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