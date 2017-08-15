Куда идти

Ресторан Duo. Asia находится на улице Рубинштейна, дом 20 — аккурат на втором этаже над рестораном «Рубинштейн». Ориентир — деревянная дверь слева, если стоять лицом к дому. На первый взгляд она кажется входом на режимный объект культурной ценности, так что не надо стесняться — входите и уверенно поднимайтесь мимо сурового охранника два пролета по лестнице. Зайдя в ресторан, смотрите под ноги — не вступите в квадрат с черноземом. Не спрашивайте — вам все объяснят на месте.

Дальше сплошная лирика. Прохлада черного мрамора столешницы и теплое золото приборов. Самурайская лаконичность полотен калиграфа Покраса Лампаса и ажур балконной решетки в доме Крундешева напротив. Свежесть петербургского городского бриза из распахнутых окон и дышащая паром открытая кухня. Залитые хирургически-ослепительным светом пластические этюды труппы поваров и густой полумрак зрительного зала, скрадывающий все остальное. Приходите, берите программкой сложенное меню и садитесь: первый звонок в 18.00.