В Сочи прошел первый гастрономический международный фестиваль: редактор рубрики «Еда» Анастасия Павленкова отчитывается, кто готовит лучше всех, и пророчит, что малосольный огурец объединит Россию.
Почему Ikra может стать новой национальной идеей России
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Массимо Боттура, чей ресторан Osteria Francescana в Модене возглавляет список World's 50 Best Restaurants, khinkali и Владимир Мухин
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Владимир Мухин
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Ужин Массимо Боттура
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Мастер-класс Дмитрия Блинова
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Родольфо Гузман готовится к ужину
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Владимир Мухин, Геннадий Йозефавичус и Массимо Боттура
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Ужин из программы Ikra
Икра как новая национальная идея — не спекулятивное заявление, чтобы приободрить комментаторов в соцсетях. Икра в данном случае не черная или красная, а Ikra — международный гастрофестиваль в Сочи, прошедший в начале марта, куда собрались лучшие повара со всего мира, чтобы узнать русские продукты, готовить с русскими шефами и говорить с русскими же журналистами и поварами.
Если вдуматься — что, действительно, может быть у меня общего с 146 миллионами россиян, если не любовь к хрусту малосольного огурца? К нашим крепышам, разумеется, а не к среднеплодному недоразумению, которое едят по всему миру. Заслышав ядреную духовитость вчерашних щей, только что перемешанных ложкой, сглотнут слюну верхи и низы, мальчики и девочки не начнут спорить, из чего же они сделаны — понятно же, из свеклы и воблы, борща и леща.
Фестиваль Ikra наделал не просто хороших, но отличных дел — вот прямо сейчас первые шефы планеты уже прометеями несут по миру пламя любви к зеленым помидорам и полбе, а наши повара, вдохновленные их заветами, оттачивают на кухнях ножи и авторский почерк. Но это еще не все — благодаря ему на какое-то время взгляды отечественной публики извне ресторанной индустрии обратились к величию khinkali и svekla, а клоуз-апы черноморской хамсы (ее с бриошью с фуа-гра готовил на одном из ужинов идеолог фестиваля Владимир Мухин из московского White Rabbit) оказались в одной листалке с лицами первых красавиц столицы. И, возможно, тарелка с треской с солодом и белым квасом на данный момент — та самая ничейная земля, единственная территория возможного патриотизма. Еда вообще сейчас — Минас Тирит современной искренности, последнее, что не ушло в онлайн и способно физически объединять людей — в братство кальмарного там, или лукового кольца. На нас объединяющая сила любви к малосольному огурцу сработала, а мы — самая трудная аудитория.
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Ужин Дмитрия Блинова, Тима Батлера и Василия Зайцева
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«Атакама-крем-брюле»: роза пустыни и чайный гриб Родольфо Гусмана
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Один из мастер-классов фестиваля
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Ужин Аны Рош — первой женщины-шеф мира по версии World's 50 Best Restaurants
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Свиная голова, печеный корень сельдерея и сметана Дмитрия Блинова
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Ужин Дмитрия Блинова, Тима Батлера и Василия Зайцева
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Ужин Владимира Мухина и Аны Рош
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Лучший шеф Чили Родольфо Гузман готовит блюдо на камнях, привезенных с собой
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Краб на ужине шеф-поваров White Rabbit Family
Мы — это, собственно, ударники самой ресторанной индустрии — критики, повара, обозреватели, рестораторы. Мы, без сомнения, любим друг друга, но у нас все как у людей — скандалы, интриги, расследования, чем мы хуже условных стилистов. Удивительно, но, оказавшись собранными в горной деревне Роза Хутор как на Негритянском острове, мы не стали разыгрывать по ролям драму проблемных родственников из пьесы «Август. Графство Осейдж», а принялись выдавать колорит фамильного древа Аддамсов.
Мировая величина Массимо Боттура с безапелляционностью Вито Корлеоне на обеде наказал класть аджапсандал на хачапури — и ведь правда же, союз, заключенный на небесах. Боттура вообще мотивационный спикер от бога — с какой чуткостью он говорит о русском конструктивизме, с какой страстью учит: вроде речь на мастер-классе идет о температуре ризотто, а тебе отчаянно хочется стать лучшим человеком — если не взять Пулитцера, то хотя бы полить засохшие цветы. Су-шеф мексиканской звезды Хорхе Вайехо, изможденный джет-лагом, с решимостью стоиков Буэндиа начал готовить ужин на день раньше, запутавшись в датах после длиннющих перелетов. Шеф Тим Батлер из бангкокского Eat Me что твоя княжна Мэри Болконская не пошел в свободное время угощаться-выпивать, а остался на кухне помогать другим поварам с отдачей. Шеф Duo и «Тартар-бара» Дмитрий Блинов сошел бы за своего у Тененбаумов. Сначала чуть не навалял невнимательно слушавшему его официанту, а на закрывающем мастер-классе после программных выступлений зарубежных звезд, давал себя — немного панка, чуть борзости родом из Веселого поселка и очевидный гений: его вердикт приготовленной своими же руками моркови «Че-то пошло не так, но все равно вкусно» кто-то из коллег уже набивает татуировкой.
Директор холдинга Forum Галина Белоусова привезла на фестиваль поваров своих Buddha-Bar и Tse Fung и являла на горнолыжных трассах класс характера женщин клана Форсайтов. Редактор Ирина Тиусонина с реноме строгой мадам Будденброк тепло подмигнула, когда я сгоняла между мастер-классами за глинтвейном. Профессиональный сибарит Геннадий Йозефавичус Карлсоном жмурился на горном солнце, потягивая сигару, и возглавил танцы паровозиком.
Мы с коллегой по ремеслу Иваном Глушковым коллективным Кевином Маккалистером замешкались в порше, который спускал нас с apres ski вечеринок на высоте 1350 над уровнем моря, и угнали авто на горные улочки деревни Красная поляна отыскать старейший ресторан «Пацха Ачишхо» — тискали там живых курей, пили чачу и жевали бараньи сердца, сиживая на овечьих шкурах. А потом в духе франшизы «Один дома» так вообще махнули за десятки километров на сочинский рынок за конской колбасой и хадыженским светлым. Весь этот кино-литературный неймдроппинг здесь устроен с одной очевидной целью — в конце вытащить на свет слово «семья», потому что мы на Ikra ей и были — и, хотелось бы думать, гуманистическая ценность малосольного огурца способна объединять не только десятки, но и миллионы.
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