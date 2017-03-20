Икра как новая национальная идея — не спекулятивное заявление, чтобы приободрить комментаторов в соцсетях. Икра в данном случае не черная или красная, а Ikra — международный гастрофестиваль в Сочи, прошедший в начале марта, куда собрались лучшие повара со всего мира, чтобы узнать русские продукты, готовить с русскими шефами и говорить с русскими же журналистами и поварами.

Если вдуматься — что, действительно, может быть у меня общего с 146 миллионами россиян, если не любовь к хрусту малосольного огурца? К нашим крепышам, разумеется, а не к среднеплодному недоразумению, которое едят по всему миру. Заслышав ядреную духовитость вчерашних щей, только что перемешанных ложкой, сглотнут слюну верхи и низы, мальчики и девочки не начнут спорить, из чего же они сделаны — понятно же, из свеклы и воблы, борща и леща.

Фестиваль Ikra наделал не просто хороших, но отличных дел — вот прямо сейчас первые шефы планеты уже прометеями несут по миру пламя любви к зеленым помидорам и полбе, а наши повара, вдохновленные их заветами, оттачивают на кухнях ножи и авторский почерк. Но это еще не все — благодаря ему на какое-то время взгляды отечественной публики извне ресторанной индустрии обратились к величию khinkali и svekla, а клоуз-апы черноморской хамсы (ее с бриошью с фуа-гра готовил на одном из ужинов идеолог фестиваля Владимир Мухин из московского White Rabbit) оказались в одной листалке с лицами первых красавиц столицы. И, возможно, тарелка с треской с солодом и белым квасом на данный момент — та самая ничейная земля, единственная территория возможного патриотизма. Еда вообще сейчас — Минас Тирит современной искренности, последнее, что не ушло в онлайн и способно физически объединять людей — в братство кальмарного там, или лукового кольца. На нас объединяющая сила любви к малосольному огурцу сработала, а мы — самая трудная аудитория.