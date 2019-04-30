13 лучших гастрономических сетов IV Российского Ресторанного фестиваля в Петербурге
С 20 апреля по 10 мая Петербург принимает Российский Ресторанный фестиваль. Он проходит в стране в четвертый раз — 450 лучших ресторанов из 30 городов, от Калининграда до Владивостока, представляют свои гастрономические сеты. Они стоят из 3-5 самых популярных блюд ресторана и предлагаются по фиксированной цене — 990 рублей. Помимо гастрономического сета в каждом ресторане можно будет заказать сет под названием Café Courvoisier, куда войдет десерт от шеф-повара и коктейль на основе французского коньяка и свежесваренного кофе. «Собака.ru» выбрала 13 лучших гастрономических сетов Ресторанного фестиваля в Петербурге (отличный повод попробовать их всех!)
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Гастрономический сет Smoke BBQ:
Тартар из бедра бычка
Домашний ростбиф
Равиоли с брискетом
Bourgeois Bohemians, Виленский пер., 15
Свекольная корзиночка с арктической креветкой
Тартар из оленя с можжевеловым маслом
Томленый ягненок с полентой и мятой
Десертный сет — конфета фундук-карамель
Mozzarella Bar, Московский пр., 153
Брускетта с тунцом, печёной паприкой и гуакамоле
Спаржа на гриле с пармезаном и соусом из горгонзолы
Гарганелли с уткой и белыми грибами
Десертный сет — шоколадный трюфель
Ателье Tapas&Bar, Лахтинская ул., 8
Пинчос с анчоусом
Сервисе из креветки с манго
Мачете с копченым бататом
Десертный сет — чуррос
Jerome, Большая Морская ул., 25
Тартар из говядины с хрустящим топинамбуром
Фаготтини из говядины (3D карпаччо)
Качо э Пепе, спагетти с черным перцем и двумя видами сыра
Десертный сет — шоколадный «Брауни» с бананом и мороженым
Smoke BBQ, Рубинштейна ул., 11
Тартар из бедра бычка
Домашний ростбиф
Равиоли с брискетом
Десертный сет — фирменный десерт «Три молока»
Рубинштейн, Рубинштейна ул., 20
Паштет из куриной печени с кремом из печёного яблока
Смесь молодых листьев с козьим сыром и печёными овощами
Телячьи почки
Десертный сет — брауни
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Десертный сет Made in China:
Карамельный блинный торт с жареным пеканом
Hamlet + Jacks, Волынский переулок, 2
Тала из лосося
Жемчужины из ферментированной малины, ряженка
Пельмени из копченого палтуса
Ботвинья, креветочная сметана, щавель
Томленая индейка
Лазанья из гречневой муки, копченый домашний творог, воздушный соус Голландез
Винное сопровождение
Десертный сет — Мушмула (вяленая черная смородина, гранатовая комбуча, корица, морская капуста)
Гастрономика, Стремянная ул., 21-5
Салат с быстросольными грибами, копчёной олениной и картофельным конфи
Хумус с цветной капустой и томатами
Ризотто с тартаром из говядины на крабовом биске
Десертный сет — «Павлова» с вишней
Мечтатели, набережная реки Фонтанки, 11
Паштет из печени кролика с топленым молоком и черникой
Белые грибы в креме из кукурузы с фисташкой
Бульон на грибах и хвое с лососем и оливками
Сом с запеченным баклажаном и соусом из топленого молока
Мусс из жареного меда с чипсами из пастернака и бородинским хлебом
YODA noodle bar, Большой проспект ПС, 47
Креветочные чипсы, самосы с цыпленком карри, креветки в темпуре
Суп том-кха с курицей
Лапша пад-тай с курицей и креветками
Десертный сет — бананы в темпуре с кокосовой карамелью и мороженым
Social Club, Рубинштейна ул., 40-11
Брускетты с сыром страккино
Севиче из тунца с личи и манго-чили
Орзо с креветками, зеленой спаржей и соусом биск
Десертный сет — французский тост с карамелью и яблоками
Made in China, Большая Морская ул., 35
Салат с татаки из тунца с грейпфрутом
Дим самы с креветками
Гречневая лапша со стейком из цукини
Десертный сет — карамельный блинный торт с жареным пеканом
Harvest, Добролюбова пр., 11
Гребешок с помело в огуречном соусе
Паштет из брокколи
Корень сельдерея с капустой шпиц
Десертный сет — шоколадный ганаш со свеклой, коктейль Courvoisier Espresso
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