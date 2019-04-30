13 лучших гастрономических сетов IV Российского Ресторанного фестиваля в Петербурге

С 20 апреля по 10 мая Петербург принимает Российский Ресторанный фестиваль. Он проходит в стране в четвертый раз — 450 лучших ресторанов из 30 городов, от Калининграда до Владивостока, представляют свои гастрономические сеты. Они стоят из 3-5 самых популярных блюд ресторана и предлагаются по фиксированной цене — 990 рублей. Помимо гастрономического сета в каждом ресторане можно будет заказать сет под названием Café Courvoisier, куда войдет десерт от шеф-повара и коктейль на основе французского коньяка и свежесваренного кофе. «Собака.ru» выбрала 13 лучших гастрономических сетов Ресторанного фестиваля в Петербурге (отличный повод попробовать их всех!)

Гастрономический сет Smoke BBQ: Тартар из бедра бычка Домашний ростбиф Равиоли с брискетом

Bourgeois Bohemians, Виленский пер., 15 Свекольная корзиночка с арктической креветкой Тартар из оленя с можжевеловым маслом Томленый ягненок с полентой и мятой Десертный сет — конфета фундук-карамель Mozzarella Bar, Московский пр., 153 Брускетта с тунцом, печёной паприкой и гуакамоле Спаржа на гриле с пармезаном и соусом из горгонзолы Гарганелли с уткой и белыми грибами Десертный сет — шоколадный трюфель Ателье Tapas&Bar, Лахтинская ул., 8 Пинчос с анчоусом Сервисе из креветки с манго Мачете с копченым бататом Десертный сет — чуррос Jerome, Большая Морская ул., 25 Тартар из говядины с хрустящим топинамбуром Фаготтини из говядины (3D карпаччо) Качо э Пепе, спагетти с черным перцем и двумя видами сыра Десертный сет — шоколадный «Брауни» с бананом и мороженым Smoke BBQ, Рубинштейна ул., 11 Тартар из бедра бычка Домашний ростбиф Равиоли с брискетом Десертный сет — фирменный десерт «Три молока» Рубинштейн, Рубинштейна ул., 20 Паштет из куриной печени с кремом из печёного яблока Смесь молодых листьев с козьим сыром и печёными овощами Телячьи почки Десертный сет — брауни

Десертный сет Made in China: Карамельный блинный торт с жареным пеканом