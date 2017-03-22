Жители столицы, понятно, разные, но их объединяет одно: собираясь в Петербург, они хотят оказаться в самых колоритных местах, которые барный Петербург может предъявить своими визитными карточками. Мы подобрали именно такие.
7 баров Петербурга, куда нужно вести гостей города
«Пиф-Паф»
Среди хозяев бара — кинопрокатчик Даниил Горошко, куратор Светлана Бекасова и стилист Яна Якубенок. Таков и многогранный «Пиф-Паф»: здесь соседствуют «Кровавая Мэри» на хреновухе и показы авторского кино, кикер и кофе класса спешиалти, парикмахерская и лучшие бургеры в городе, ранние завтраки и диско до утра.
|Бар «Пиф-Паф»
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The Hat
Классический американский джаз-бар образца 1950-х, который придумали лидер Billy's Band Билли Новик и Сид Фишер, могли бы снимать в «Ла-Ла Ленде» — фактурное и живое место, абсолютно лишенное привкуса нафталина: пока статные бармены льют бурбон, на еженощный джем-сейшен выходят как новички, так и суперзвезды класса Нино Катамадзе.
|Бар The Hat
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El Copitas
В мексиканский спикизи-бар едут со всего мира — в прошлом году он заслуженно вошел в число ста лучших на планете по версии 50 World's Best Bars. Причина успеха — исключительное гостеприимство: тут гостям заводят именные чашечки и угощают мескалем с сангритой, здесь самые харизматичные бармены России, включая автора бренда Mr. Murka Николая Киселева, а также сумасшедшие коктейли на локальных продуктах и отличные тако.
|Бар El Copitas
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«Бекицер»
Хрестоматийный крауд-плизер, за которые так любят Петербург: круглосуточно шумящий рокапопсом бар с израильской тематикой и стритфудом, где собирается феноменально разная, но одинаково приятная публика. За швармой и фалафелем сюда приходили Никита Ефремов, Леонид Парфенов, Александр Цекало и Олег Нестеров.
|Бар «Бекицер»
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Co-op Garage
Заведение, стилистически близкое к идеалу — кафе-гараж, где бильярдные шары гоняют герои, как-будто только что со съемок «Бойцовой рыбки», а за столиками на дне двора-колодца тянет ирландский виски пара полуночников с одноименной картины Эдварда Хоппера. Место по духу переиграет клубный общепит Бруклина или Берлина: желающих прийти туда за пиццей с грушей или черносмородиновым сидром столько, что в заведении ввели фейс-контроль.
|Кафе-бар Co-op Garage
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«Танцплощадка»
Старший брат алкотреш-бара Mishka с профессиональным лайнапом — даже арт-директор московского «Симачева» делится привозами Монса Эриксона и Феликса Дикинсона. На танцполе регулярно являет себя столичное отделение фан-клуба музыканта Кирилла Иванова, владельца места, а на кухне заведует Александр Берковский, отвечающий за «Общество чистых тарелок».
|Бар «Танцплощадка»
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«На вина!»
Гениальное изобретение команд Hamlet & Jacks и Big Wine Freaks — магазин-бар, где в дорогом стекле «дают вина» — игристого и шампанского, белого и красного. Опцию пить бутылками, не отвлекаясь да и не тратясь на еду, сразу оценил свет столиц — официальной и Северной. Но если все-таки понадобится закуска, вам нарежут бутерброды с органической докторской колбасой.
|Бар «На вина!»
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