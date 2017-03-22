7 баров Петербурга, куда нужно вести гостей города

El Copitas

В мексиканский спикизи-бар едут со всего мира — в прошлом году он заслуженно вошел в число ста лучших на планете по версии 50 World's Best Bars. Причина успеха — исключительное гостеприимство: тут гостям заводят именные чашечки и угощают мескалем с сангритой, здесь самые харизматичные бармены России, включая автора бренда Mr. Murka Николая Киселева, а также сума­сшедшие коктейли на локальных продуктах и отличные тако.