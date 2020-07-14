О создании рабочей группы объявил депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок — автор законопроекта о запрете продажи алкоголя в заведениях площадью менее 50 квадратных метров, располагающихся в жилых домах. Рабочая группа выделит в правовом поле «авторские бары», даст им определение, проработает правила их работы, а также возможность предоставления преференций. Обязательное требование к таким барам — чтобы у петербуржцев, которые живут в непосредственной близости, не было претензий к заведениям.

«На базе комитета по законодательству уже создана рабочая группа, которая занимается проработкой предложений, касающихся правил продажи алкоголя в так называемых «авторских барах». Юридически такого понятия в действующем законодательстве — как федеральном, так и региональном — нет, однако необходимость особого порядка регулирования работы таких заведений назрела, и это следует из обращений самих владельцев «авторских баров». Такие заведения не всегда доставляют неудобства местным жителям, хотя бывают и исключения (здесь нужно разбираться в каждой ситуации индивидуально)», — сообщил Четырбок.

Напомним, в апреле 2020 года депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект об ограничении продажи алкоголя в кафе, расположенных в многоквартирных домах — так называемых «наливайках» площадью до 20 квадратных метров. При этом субъекты Российской Федерации вправе в рамках местных законов устанавливать дополнительные ограничения вплоть до полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции в жилых домах.

8 июля депутаты Законодательного Собрания Петербурга в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о запрете продажи алкоголя в заведениях площадью менее 50 квадратных метров, располагающихся в жилых домах. Автор инициативы Денис Четырбок призвал прислушаться к голосу петербуржцев, а не бизнеса, который «кошмарит жителей многоквартирных домов». Помощник Четырбока, Ростислав Сериков, посоветовал барам «просто исключить из меню алкоголь». Потери экономики Петербурга после закрытия баров из-за закона о «наливайках» превысят 630 миллионов рублей.