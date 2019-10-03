El Copitas занял 27-е место в списке 50 лучших баров мира

В прошлом году команда попала в авторитетный рейтинг впервые – тогда она была на 39-ом месте. До этого за всю историю премии в топ-50 не попадал ни один бар из Петербурга.

В 2015 El Copitas стал лучшим баром по версии ресторанной премии «Собака.ru», а его создатели были номинированы на премию «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга», в 2016 и 2017 команда бара как лучшая в городе была номинирована на ту же премию. В прошлом году Артем Перук был признан «лучшим бартендером».