El Copitas занял 27-е место в списке 50 лучших баров мира
Петербургский спикизи-бар El Copitas второй раз вошел в рейтинг лучших баров мира по версии The World's 50 Best Bars. И значительно улучшил свой результат: теперь он на 27-ом месте!
В прошлом году команда попала в авторитетный рейтинг впервые – тогда она была на 39-ом месте. До этого за всю историю премии в топ-50 не попадал ни один бар из Петербурга.
В 2015 El Copitas стал лучшим баром по версии ресторанной премии «Собака.ru», а его создатели были номинированы на премию «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга», в 2016 и 2017 команда бара как лучшая в городе была номинирована на ту же премию. В прошлом году Артем Перук был признан «лучшим бартендером».
Тайный мексиканский бар с коктейлями на основе мескаля и текилы был открыт в 2015 году Игорем Зерновым, Николаем Киселевым и Артемом Перуком. С тех пор команда запустила несколько параллельных проектов: школу для барменов Bartenders FAQtory, службу кейтеринга, марку фартуков и инвентаря, а в прошлом году и второе заведение – латино-американскую закусочную Paloma Cantina. Также у них вышла книга Follow The Rabbits на русском и английском языке, а еще появился собственный мобильный бар Margarita Express: в 2018 году они объездили с ним 10 городов России, а в этом – путешествовали по странам Восточной Европы.
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