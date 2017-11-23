Как выбрать правильный нож?

Идеальный нож у каждого свой. Я люблю обвалочный, из низко­углеродистой стали. Он самый управляемый, самый верткий из всех, так как предназначен для разбора целой мясной туши, отделения мяса от костей. Пусть он грубый и требует больше ухода, такой нож все равно какой-то более настоящий и правильный.