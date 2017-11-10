Людмила Нарусова: «Ксения Собчак в 90-е хотела играть в куклы, а я брала ее в очередь за бананами»

В 1990-е в город приезжало множество известных политиков и звезд, привлеченных яркой личностью Собчака. Маргарет Тэтчер каким-то образом узнала, что Ксения изучает английский язык в школе Британского совета, и попросила меня взять ее с собой на прогулку по Павловскому парку: «Знаю, что ваша дочь говорит по-английски, мне было бы интересно с ней пообщаться». Вечером дома Ксения поделилась с отцом впечатлениями от встречи с премьер-министром Великобритании: «Папа, ты знаешь, у Тэтчер такое хорошее английское произношение!» (Смеется.) А как-то мы принимали Рональда и Нэнси Рейган, и экс-президент, светский лев, в прошлом голливудский актер, приобнял меня за талию. Анатолий Александрович и говорит Путину (в те годы — первый заместитель мэра Петербурга. — Прим. ред.): «Если он еще раз будет лапать Людмилу, случится международный скандал — я дам ему в морду» (Смеется.) Надо сказать, что иностранцы знали о наших проблемах — поражало то, что они привозили с собой туалетную бумагу и воду в пятилитровых канистрах, о существовании которых мы еще не догадывались.

В 1994 году королева Елизавета II приехала к нам с государственным визитом — она передвигалась по городу на своем роллс-ройсе, а жила и питалась на собственной яхте «Британия», пришвартованной у Английской набережной. В меню торжественного приема на ее борту была, в частности, строчка: «Олень, выращенный в собственных Ее Величества охотничьих угодьях». Нашей оленине иностранцы еще не доверяли. Но ситуация быстро менялась, и когда в 1996 году в город прибыл президент США Билл Клинтон, он ужинал в одном из первых частных ресторанов, «Сенат-баре» на Галерной улице — там уже повара отваживались на невиданные у нас изыски вроде салата из рукколы или грибного жюльена. Дела в стране шли получше, и на приемах, которые мы устраивали, меню обновлялось: примерно в том же году на столе, накрытом по случаю приезда английской делегации, в резиденции «К-2» на Каменном острове были осетр и икра. Мэр какого-то крупного британского города спросил, как икру достают из этой рыбы. Муж решил пошутить и сказал, что осетра аккуратно разрезают, берут из него икру, а потом зашивают и отпускают обратно в воду. На что ошарашенный гость с выражением напряженной мысли на лице воскликнул: «Мэр Собчак, вы, видимо, из партии зеленых? Так заботитесь о рыбах, что делаете им операции?»

В середине 1990-х я уже могла пригласить Бернадетт Ширак, жену мэра Парижа, который вскоре стал президентом Франции, на настоящий показ моды — проходил он в модном доме Татьяны Парфеновой на Невском проспекте. И она была в восторге от подарка Татьяны — шарфа с вышивкой по мотивам эрмитажной картины Матисса «Танец». Потом много раз Бернадетт вспоминала, что подобной вещи нигде и никогда не видела. Сама я в те годы тоже одевалась в этом модном доме — мне казалось, что неприлично приехать в Париж, купить там костюм Chanel и в нем же пойти на прием к французам. Хотелось чем-то отличаться от жен местных политиков.