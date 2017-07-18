Шеф-повар (и панк в душе) Дмитрий Блинов учит ругаться по понятиям

Надо спорить по-пацански, то есть не предавать взгляды — свои и своих людей, оказавшись в меньшинстве. Даже в лютом замесе нельзя переходить на личности: этим ты унижаешь только себя самого. Если ты не можешь по существу изложить свою позицию, значит, тебе не стоит ввязываться в спор. Надо ли при встрече с тем, кто тебя жестоко … (осудил. — Прим. ред.) в Интернете, подраться? Сложный вопрос — все зависит от уровня оскорблений и накала страстей. Есть случаи, когда за слова стоит и ответить. Если на моих глазах приятный мне человек несет в соцсетях ахинею, я пишу ему в личку или звоню.