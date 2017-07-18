Основатель сенсационных Duo и «Тартар-бара» и принципиальный правдоруб коротко и по делу выступил с правилами хорошего тона в гастросрачах.
Шеф-повар (и панк в душе) Дмитрий Блинов учит ругаться по понятиям
Надо спорить по-пацански, то есть не предавать взгляды — свои и своих людей, оказавшись в меньшинстве. Даже в лютом замесе нельзя переходить на личности: этим ты унижаешь только себя самого. Если ты не можешь по существу изложить свою позицию, значит, тебе не стоит ввязываться в спор. Надо ли при встрече с тем, кто тебя жестоко … (осудил. — Прим. ред.) в Интернете, подраться? Сложный вопрос — все зависит от уровня оскорблений и накала страстей. Есть случаи, когда за слова стоит и ответить. Если на моих глазах приятный мне человек несет в соцсетях ахинею, я пишу ему в личку или звоню.
Отзыв о ресторане Duo
Да, я не знал, что тартар – это сырое мясо. Они в описании блюда не соизволили об этом упомянуть. Жена взяла на закуску треску с огурцами. Официант очень долго нахваливал блюдо, но опять же, там оказалась абсолютно сырая рыба! Есть не стали. На замечание, что нам не сказали про сырые ингредиенты официант отреагировал грубо и посмотрел на нас как на лохов... Вторыми блюдами были мясные. Порции очень маленькие, в меню не прописан выход блюд, а заказанные говяжьи щеки были подозрительно по вкусу и по виду похожи на обыкновенную тушенку.
Бывает, гастросрач может решить реальные проблемы: стоит ввязаться, чтобы пояснить свою точку зрения и постараться убедить в своей правоте. Но против коллег, даже которые меня бесят и я считаю их неправыми, выступать не буду — ибо цеховая солидарность важнее. Что точно не стоит делать в соцсетях, так это писать будучи пьяным. Некоторые речевые обороты теряют смысл без мата — не стоит стесняться отточить в статусе слова, которые этого требуют.
Отзыв о ресторане «Тартар-бар»
Суп из креветок на мясном бульоне мутная жижа с огромным количеством острого перца. Жареная камбала сухая. Это место для бизнес ланча. Только бородки официантов несколько поднимают статус этого места. Обычные постсоветские потуги!
Я не обижаюсь на отзывы гостей, хотя некоторые из них мне неприятны. Либо извлекаю из них полезную информацию, либо игнорирую. Есть, скажем, две точки зрения на на мой ресторан «Тартар-бар» с вынесенным в название блюдом — и они противоположные. Первая — что в меню нужен классический тартар, а его там нет. Вторая — что классики не надо, да и мои авторские тартары могли бы быть поинтересней. Я что, должен прислушиваться к обеим? Что точно не стоит делать в соцсетях, так это писать будучи пьяным. Некоторые речевые обороты теряют смысл без мата — не стоит стесняться отточить в статусе слова, которые этого требуют.
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