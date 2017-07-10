Дмитрий Блинов: «Когда в современной России зарабатывать деньги стало постыдным?»

Меня иногда спрашивают: «Дима, да как так-то? Ты же превращаешься в ресторатора с уже почти ресторанной группой. Как же Duo, как же душа, ремесло и ручной труд? Где хозяин в зале ресторана каждый день, который за руку здоровается с каждым гостем. Качество же упадёт, невозможно же держать планку имея уже не один, а два, а то и три ресторана. И вроде бы же правду говорят, но я думаю, что делаю и что делать, и у меня есть ответ на все «почему».

Он прост. Потому что могу! Потому что у меня есть идеи. Потому что в меню Duo не может быть больше 40-50 блюд — а у меня в голове их уже больше сотни сейчас и будет больше полутора с открытием Duo.Азия. Потому что в Duo я не могу принять больше 150, а летом 300 гостей в день. Потому что нет места с паназиатской кухней, где мне все бы нравилось от и до. Есть хорошие места, но мой идеал всегда немного отличается и с открытием Duo.Азия вы поймёте почему.

Потому что мы с Ренатом растим сильных людей, которые тоже могут. Которые готовы брать на себя работу, ответственность, решения. И я хочу, чтобы наши люди тоже росли . В одном Duo может быть только один шеф и директор, остальным придётся искать новое место, и мы не готовы их отпускать. Я хочу, чтобы мои люди имели шанс хорошо зарабатывать.