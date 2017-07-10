Шеф-повар, создавший сверхуспешные Duo в январе 2014 году и «Тартар-бар» в 2015 — победители нашей премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» — в мае рассказал о третьем готовящемся ресторане Duo.Asia. Теперь Блинов выступил с программным заявлением — для тех, кто упрекает его в создании своей ресторанной группы.
Дмитрий Блинов: «Когда в современной России зарабатывать деньги стало постыдным?»
Меня иногда спрашивают: «Дима, да как так-то? Ты же превращаешься в ресторатора с уже почти ресторанной группой. Как же Duo, как же душа, ремесло и ручной труд? Где хозяин в зале ресторана каждый день, который за руку здоровается с каждым гостем. Качество же упадёт, невозможно же держать планку имея уже не один, а два, а то и три ресторана. И вроде бы же правду говорят, но я думаю, что делаю и что делать, и у меня есть ответ на все «почему».
Он прост. Потому что могу! Потому что у меня есть идеи. Потому что в меню Duo не может быть больше 40-50 блюд — а у меня в голове их уже больше сотни сейчас и будет больше полутора с открытием Duo.Азия. Потому что в Duo я не могу принять больше 150, а летом 300 гостей в день. Потому что нет места с паназиатской кухней, где мне все бы нравилось от и до. Есть хорошие места, но мой идеал всегда немного отличается и с открытием Duo.Азия вы поймёте почему.
Потому что мы с Ренатом растим сильных людей, которые тоже могут. Которые готовы брать на себя работу, ответственность, решения. И я хочу, чтобы наши люди тоже росли . В одном Duo может быть только один шеф и директор, остальным придётся искать новое место, и мы не готовы их отпускать. Я хочу, чтобы мои люди имели шанс хорошо зарабатывать.
Потому что я хочу создавать рабочие места, и это не пафос, я много работал до того, как открыл ресторан, и знаю, какие условия работы существуют. Я хочу создавать такие условия работы, чтобы достойные люди, которые умеют работать и хотят, ценили сами себя и никогда больше не работали на жлобов и жмотов. Чтобы они требовали зарплату в первый же календарный день и не мирились с задержками по несколько месяцев. С чем кстати лично я так в жизни и не столкнулся ни разу, но через нас прошло тысяча поваров. И этим, в том числе, я надеюсь, мы изменим этот рынок в корне.
Потому что мне всегда нужно движение, я не могу стоять на месте, я как вода — начинаю застаиваться и хорошего из этого ничего не выйдет. Тоска в глазах передаётся всем. Почти никто об этом не думает, но она передаётся — как и жлобство, и радость, и все эмоции — сначала персоналу, а через него — гостям. Именно так я понимаю атмосферу: это помимо всех красот интерьера, в первую очередь, настроение, с которым работают люди. Оно чувствуется, вы можете не осознавать этого в ресторане, но если в глазах была тоска, вы никогда не захотите возвращаться в ресторан — как бы вкусно там не было.
Но найдётся и ещё один вопрос. Деньги. Можно упрекнуть меня в том, что мы погнались за деньгами. И на это у меня тоже есть ответ. А когда в современной России зарабатывать деньги стало постыдным занятием? Когда платить несколько миллионов налогов в год стало зазорным? Или создавать больше сотни рабочих мест — неприемлемым? И я считаю, что свои деньги мы зарабатываем честно. Мы продаём не еду, мы меняем эмоции на деньги, потому что ресторан — это не только еда сервис и интерьер. Это огромная машина, и 90% работы, которая идёт, даже не видно. Есть сотни вещей, о которых мы думаем и реализуем, чтобы, выходя от нас, вы были хоть немного, но счастливее.
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