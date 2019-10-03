«Собака.ru» объявила экспертный совет ресторанной премии «Что где есть в Петербурге»
В него вошли тридцать фуди – наши ньюсмейкеры, которые являются частыми гостями ресторанов, прекрасно ориентируются в ресторанной жизни города, любят еду и разбираются в ней. Познакомиться с полным списком номинантов ресторанной премии «Собака.ru» можно на сайте. Там же можно поддержать своих фаворитов!
Михаил Авербах
Диджей, совладелец кафе San Diego и магазина Dealer Store
Хатуля Авсаджанашвили
Владелица сети бутиков Babochka и одна из самых влиятельных персон в мире моды по версии издания The Business of Fashion
Артем Балаев
Партнер компании «Агора. Гастроурбанистика», а в прошлом — создатель фестиваля «О, да! Еда!» и генеральный продюсер Aurora Fashion Week Russia
Кристина Березовская
Владелица KGallery
Дмитрий Воробьев
Девелопер, отельер
Анастасия Дианова
Маркетинговый директор ДЛТ
Ксения Дубяго
Продюсер, основательница проекта «Они пожрать любят» и Hungry waste people
Мария Евневич
Член совета директоров «Максидома» и доцент СПбГУ
Покрас Лампас
Художник
Сергей Макаров
Председатель КГИОП
Александр Малич
Генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра
Ксения Малич
Искусствовед, научный сотрудник отдела современного искусства Эрмитажа, куратор архитектурной программы музея
Алексей Миронов
Инспиратор промо-группировки AVG, совладелец магазина Dealer Store и музыкальный директор Departament 57
Анастасия Миронова
Фитнес-блогер, создательница бренда Iron by Mironova
Дмитрий Морозов
Гендиректор биотехнологической компании Biocad
Евгения Мурашова
Фотограф
Анастасия Ножина
Блогер, стилист
Борис Пиотровский
Идеолог издательства «Арка», пионер виртуальной реальности в музейном деле
Юрий Питенин
Дизайнер бренда Saint-Tokyo
Виктория Портфолио
Блогер и дизайнер
Павел Пригара
Директор ЦВЗ «Манеж»
Антон Садчиков
Шеф-повар и совладелец проекта Brave Goodies
Майя Семак
Вице-чемпионка Европы по ездовому спорту
Георгий Семененко
Генеральный директор Кировского завода
Юлия Смольная
Соосновательница проекта «БешенаяСушка»
Екатерина Смольникова
Основательница благотворительного проекта Play and help
Василий Смольный
Основатель проекта «Бешеная сушка»
Милана Тюльпанова
Телеведущая
Вадим Че
Архитектор, дизайнер
Александр Шавлиашвили
Идеолог проекта по реконструкции Василеостровского рынка
Проголосовать за номинантов ресторанной премии «Собака.ru» можно на сайте. За новостями удобно следить по хэштегу #чтогдеестьвпетербурге, а также на канале ресторанного обозревателя в Telegram.
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