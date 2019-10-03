«Собака.ru» объявила экспертный совет ресторанной премии «Что где есть в Петербурге»

В него вошли тридцать фуди – наши ньюсмейкеры, которые являются частыми гостями ресторанов, прекрасно ориентируются в ресторанной жизни города, любят еду и разбираются в ней. Познакомиться с полным списком номинантов ресторанной премии «Собака.ru» можно на сайте. Там же можно поддержать своих фаворитов!

Михаил Авербах

Диджей, совладелец кафе San Diego и магазина Dealer Store

Хатуля Авсаджанашвили

Владелица сети бутиков Babochka и одна из самых влиятельных персон в мире моды по версии издания The Business of Fashion

Артем Балаев

Партнер компании «Агора. Гастроурбанистика», а в прошлом — создатель фестиваля «О, да! Еда!» и генеральный продюсер Aurora Fashion Week Russia

Кристина Березовская

Владелица KGallery

Дмитрий Воробьев

Девелопер, отельер

Анастасия Дианова

Маркетинговый директор ДЛТ

Ксения Дубяго

Продюсер, основательница проекта «Они пожрать любят» и Hungry waste people

Мария Евневич

Член совета директоров «Максидома» и доцент СПбГУ

Покрас Лампас

Художник

Сергей Макаров

Председатель КГИОП

Александр Малич

Генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра

Ксения Малич

Искусствовед, научный сотрудник отдела современного искусства Эрмитажа, куратор архитектурной программы музея

Алексей Миронов

Инспиратор промо-группировки AVG, совладелец магазина Dealer Store и музыкальный директор Departament 57

Анастасия Миронова

Фитнес-блогер, создательница бренда Iron by Mironova

Дмитрий Морозов

Гендиректор биотехнологической компании Biocad

Евгения Мурашова

Фотограф

Анастасия Ножина

Блогер, стилист

Борис Пиотровский

Идеолог издательства «Арка», пионер виртуальной реальности в музейном деле

Юрий Питенин

Дизайнер бренда Saint-Tokyo

Виктория Портфолио

Блогер и дизайнер

Павел Пригара

Директор ЦВЗ «Манеж»

Антон Садчиков

Шеф-повар и совладелец проекта Brave Goodies

Майя Семак

Вице-чемпионка Европы по ездовому спорту

Георгий Семененко

Генеральный директор Кировского завода

Юлия Смольная

Соосновательница проекта «БешенаяСушка»

Екатерина Смольникова

Основательница благотворительного проекта Play and help

Василий Смольный

Основатель проекта «Бешеная сушка»

Милана Тюльпанова

Телеведущая

Вадим Че

Архитектор, дизайнер

Александр Шавлиашвили

Идеолог проекта по реконструкции Василеостровского рынка