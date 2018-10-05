18+

Лучшие блюда из овощей в ресторанах Петербурга

За последние пару лет овощи прописались в меню многих ресторанов как самостоятельные блюда. «Собака.ru» уже рассказывала, как и почему это произошло, и, разумеется, не могла обойти стороной гастрошедевры из капусты, моркови и кабачка. Встречайте номинантов нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге 2018» в категории «Лучшие блюда из овощей»

Тако из листьев салата с авокадо и васаби

Вершина гастрономической краткости от большого таланта Дмитрия Блинова: на листья ромейна выкладывают сальсу из авокадо, сверху поливают пикантным соусом из острой японской горчицы васаби и сладковатого унаги и добивают свежим шпинатом.

Ресторан Duo

Ул. Кирочная, 8а

Узнать подробнее
   

 

«Двойной кабачок»

Шеф Александр Белькович кабачок делает в двух транскрипциях: мягкую, запеченную al dente половинку соединяет со второй — хрустящей, пряной, слегка промаринованной в винном уксусе соломкой, приправленной зеленью и специями.

Ресторан «Белка»

Рыбацкая ул., 2

Узнать подробнее
   

 

Щавелевая панакота со стеблем сельдерея и кремом из манго

Для необычного десерта вместо ягод берут щавель и сельдерей, причем его самую нежную верхнюю часть. Сладость обеспечивают три вида пюре — из вишни, манго и маракуйи.

Бар Social Club

Ул. Рубинштейна, 40/11

Узнать подробнее
   

 

Теплый салат с глазированными овощами и сырным муссом

Приобрести азиатский флер фенхелю, ромейну, фасоли и соевым бобам помогают мед и соевый соус: все овощи Илья Кокотовский мгновенно обжаривает и засыпает хлебной крошкой.

Ресторан Gras x Madbaren

Инженерная ул., 4

Узнать подробнее
   

 

Салат со свеклой, сыром фета и мороженым из васаби

Свекольный салат держится в хитах с первых дней жизни меню Антонио Фреза: овощ запекают почти час, рубят кубиками, прогревают на сковороде с кленовым сиропом и сдабривают взбитой фетой со сливками и васаби.

Ресторан Jerome

Б. Морская ул., 25

Узнать подробнее
   

 

Айсберг с горгонзолой

Рецепт простой, но на монументальной гриль-машине с открытым огнем Inferno Grill любой продукт превращается в шедевр: полкочана салата айсберг обжаривается и подается с соусом на основе сыра горгонзола и сливок.

Ресторан Grill Station

Московский пр., 139

Узнать подробнее
   

 

Цветная капуста

Шеф-повар Павел Богрянов берет кочан молодой цветной капусты внушительного размера, смазывает маслом бер-нуазет и запекает до румяной корочки. Рецепт из Тель-Авива великолепно прижился в Петербурге. 

Бистро Saviv

Б. Конюшенная ул., 9

Узнать подробнее
   

 

Морковь, печенная в соли, с хумусом из чечевицы

Шеф-повар Игорь Зорин запекает молодой овощ в соли, чтобы сохранить его пользу, и сервирует с хумусом из чечевицы и корня сельдерея. Чипсы из моркови, садовые травы и семена подсолнуха – в качестве декора.

Ресторан The Repa

Наб. Крюкова кан., 10

Узнать подробнее
   

 

Запеченная цветная капуста с соусом из анчоусов

Соцветия цветной капусты запекаются со сливочным маслом и подаются с соусом на основе домашнего майонеза и анчоусов. На финише блюдо посыпают пармезаном. Три в одном: это и гарнир, и антипасти, и горячее.

Ресторан Probka

Пр. Добролюбова, 6

Узнать подробнее
   

 

Салат с авокадо

Тарелка хрустящего на разные лады счастья от Глена Баллиса, который знает об овощах все: эдамаме, зеленая фасоль, огурцы, сырой цукини, шпинат с рукколой и авокадо с лужицей азиатской заправки.

Ресторан Kuznya House

Наб. Адмиралтейского кан., 2м

Узнать подробнее
   

 

Обоженный розовый помидор с хумусом

Спелый бакинский помидор, обоженный в огне до эффектной румяной корочки, подают на подушке из зеленого хумуса, в состав которого входят авокадо и шпинат. Сверху украшают цветной солью. 

Кафе «Рубинштейн»

Ул. Рубинштейна, 20

Узнать подробнее
   

 

Салат из брокколи

Чтобы добиться бесподобно бодрого хруста, капусту варят не больше минуты, сразу бросают на лед и расцвечивают соусом на основе айоли, петрушки, унаги и васаби. Гастромаркет Mercato Locale, где все лето стояли очереди в корнер Duoband, закрылся, но скоро Roots возродится в новом виде и статусе. Следите за новостями!

Корнер Roots by Duoband

Сезонный проект, уже закрыт

Узнать подробнее
   

 

Салат из жареных баклажанов с томатами

Баклажаны из фритюра рифмуются с превосходными бакинскими томатами — их нарезают дольками, заправляют кунжутным маслом с чили, добавляют мелко нарезанный базилик и кинзу и соединяют с сыром «Филадельфия».

Ресторан «Летучий Голландец»

Мытнинская наб., 6

Узнать подробнее
   

 

Комментарии (0)
Автор: sobaka
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров