Лучшие блюда из овощей в ресторанах Петербурга
За последние пару лет овощи прописались в меню многих ресторанов как самостоятельные блюда. «Собака.ru» уже рассказывала, как и почему это произошло, и, разумеется, не могла обойти стороной гастрошедевры из капусты, моркови и кабачка. Встречайте номинантов нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге 2018» в категории «Лучшие блюда из овощей».
Тако из листьев салата с авокадо и васаби
Вершина гастрономической краткости от большого таланта Дмитрия Блинова: на листья ромейна выкладывают сальсу из авокадо, сверху поливают пикантным соусом из острой японской горчицы васаби и сладковатого унаги и добивают свежим шпинатом.
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Ресторан Duo
Ул. Кирочная, 8а
«Двойной кабачок»
Шеф Александр Белькович кабачок делает в двух транскрипциях: мягкую, запеченную al dente половинку соединяет со второй — хрустящей, пряной, слегка промаринованной в винном уксусе соломкой, приправленной зеленью и специями.
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Ресторан «Белка»
Рыбацкая ул., 2
Щавелевая панакота со стеблем сельдерея и кремом из манго
Для необычного десерта вместо ягод берут щавель и сельдерей, причем его самую нежную верхнюю часть. Сладость обеспечивают три вида пюре — из вишни, манго и маракуйи.
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Бар Social Club
Ул. Рубинштейна, 40/11
Теплый салат с глазированными овощами и сырным муссом
Приобрести азиатский флер фенхелю, ромейну, фасоли и соевым бобам помогают мед и соевый соус: все овощи Илья Кокотовский мгновенно обжаривает и засыпает хлебной крошкой.
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Ресторан Gras x Madbaren
Инженерная ул., 4
Салат со свеклой, сыром фета и мороженым из васаби
Свекольный салат держится в хитах с первых дней жизни меню Антонио Фреза: овощ запекают почти час, рубят кубиками, прогревают на сковороде с кленовым сиропом и сдабривают взбитой фетой со сливками и васаби.
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Ресторан Jerome
Б. Морская ул., 25
Айсберг с горгонзолой
Рецепт простой, но на монументальной гриль-машине с открытым огнем Inferno Grill любой продукт превращается в шедевр: полкочана салата айсберг обжаривается и подается с соусом на основе сыра горгонзола и сливок.
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Ресторан Grill Station
Московский пр., 139
Цветная капуста
Шеф-повар Павел Богрянов берет кочан молодой цветной капусты внушительного размера, смазывает маслом бер-нуазет и запекает до румяной корочки. Рецепт из Тель-Авива великолепно прижился в Петербурге.
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Бистро Saviv
Б. Конюшенная ул., 9
Морковь, печенная в соли, с хумусом из чечевицы
Шеф-повар Игорь Зорин запекает молодой овощ в соли, чтобы сохранить его пользу, и сервирует с хумусом из чечевицы и корня сельдерея. Чипсы из моркови, садовые травы и семена подсолнуха – в качестве декора.
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Ресторан The Repa
Наб. Крюкова кан., 10
Запеченная цветная капуста с соусом из анчоусов
Соцветия цветной капусты запекаются со сливочным маслом и подаются с соусом на основе домашнего майонеза и анчоусов. На финише блюдо посыпают пармезаном. Три в одном: это и гарнир, и антипасти, и горячее.
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Ресторан Probka
Пр. Добролюбова, 6
Салат с авокадо
Тарелка хрустящего на разные лады счастья от Глена Баллиса, который знает об овощах все: эдамаме, зеленая фасоль, огурцы, сырой цукини, шпинат с рукколой и авокадо с лужицей азиатской заправки.
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Ресторан Kuznya House
Наб. Адмиралтейского кан., 2м
Обоженный розовый помидор с хумусом
Спелый бакинский помидор, обоженный в огне до эффектной румяной корочки, подают на подушке из зеленого хумуса, в состав которого входят авокадо и шпинат. Сверху украшают цветной солью.
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Кафе «Рубинштейн»
Ул. Рубинштейна, 20
Салат из брокколи
Чтобы добиться бесподобно бодрого хруста, капусту варят не больше минуты, сразу бросают на лед и расцвечивают соусом на основе айоли, петрушки, унаги и васаби. Гастромаркет Mercato Locale, где все лето стояли очереди в корнер Duoband, закрылся, но скоро Roots возродится в новом виде и статусе. Следите за новостями!
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Корнер Roots by Duoband
Сезонный проект, уже закрыт
Салат из жареных баклажанов с томатами
Баклажаны из фритюра рифмуются с превосходными бакинскими томатами — их нарезают дольками, заправляют кунжутным маслом с чили, добавляют мелко нарезанный базилик и кинзу и соединяют с сыром «Филадельфия».
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Ресторан «Летучий Голландец»
Мытнинская наб., 6
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