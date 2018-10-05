Лучшие блюда из овощей в ресторанах Петербурга

За последние пару лет овощи прописались в меню многих ресторанов как самостоятельные блюда. «Собака.ru» уже рассказывала, как и почему это произошло, и, разумеется, не могла обойти стороной гастрошедевры из капусты, моркови и кабачка. Встречайте номинантов нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге 2018» в категории «Лучшие блюда из овощей».