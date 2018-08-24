Александр Белькевич, шеф-повар ресторана «Белка»: Для порции окрошки на квасе берите: – огурец 35 г – редис 33 г – картофель запеченный 35 граммов – я овощи всегда запекаю в духовке, не варю – колбаса вареная 35 г – лук зеленый 4 г – укроп 3 г – перепелиное яйцо 1 штука – сметана 50 г – куриное яйцо 1 штука Самое главное – небольшое количество кваса нужно замешать с дижонской горчицей, лимонным соком и сахарным песком для баланса вкуса и влить этот концентрат в тарелку со свежим газированным квасом. Свекольник мы делаем с телячьими щечками, поэтому их нужно заранее как следует отварить, чтобы они были мягкие, а потом либо потушить, либо приготовить в вакууме на низкой температуре и добавить в суп. На тарелку выкладываем картофель, свежий огурец, укроп и зеленый лук. Мы берем воду, настаиваем на свекле, сливаем, насыщаем винным уксусом, сахарным песком и небольшим количеством хрена. И так же берем ингредиенты и заливаем. И конечно, добавляйте сметану и свежую зелень».