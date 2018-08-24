Гид по свекольникам и окрошкам
Собрали для вас адреса, куда стоит идти на холодные борщи и окрошки – главные летние специалитеты русской кухни. В качестве бонуса публикуем два рецепта от шеф-повара Александра Бельковича.
Белка
У Александра Бельковича в окрошку по классике нарезают вареную колбасу, добавляют очень много овощей и зелени и украшают проростками гороха, слайсами редиса и кресс-салатом. Квасом заливают на столе. Свекольник готовят с телячьими щечками. Шеф-повар поделился с читателями «Собака.ru» своими рецептами.
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Александр Белькевич, шеф-повар ресторана «Белка»:
Для порции окрошки на квасе берите:
– огурец 35 г
– редис 33 г
– картофель запеченный 35 граммов – я овощи всегда запекаю в духовке, не варю
– колбаса вареная 35 г
– лук зеленый 4 г
– укроп 3 г
– перепелиное яйцо 1 штука
– сметана 50 г
– куриное яйцо 1 штука
Самое главное – небольшое количество кваса нужно замешать с дижонской горчицей, лимонным соком и сахарным песком для баланса вкуса и влить этот концентрат в тарелку со свежим газированным квасом.
Свекольник мы делаем с телячьими щечками, поэтому их нужно заранее как следует отварить, чтобы они были мягкие, а потом либо потушить, либо приготовить в вакууме на низкой температуре и добавить в суп. На тарелку выкладываем картофель, свежий огурец, укроп и зеленый лук. Мы берем воду, настаиваем на свекле, сливаем, насыщаем винным уксусом, сахарным песком и небольшим количеством хрена. И так же берем ингредиенты и заливаем. И конечно, добавляйте сметану и свежую зелень».
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Ул. Рыбацкая, 2
Блок
В заведении Александра Раппопорта предлагают окрошку на квасе или айране – его делают сами, для вкуса добавляют немного чили и кинзу. В основе – ростбиф, приготовленный по технологии сувид. К Холодный борщ в «Блоке» на основе свекольного пюре с телячьим языком горячего копчения. Подача на стол в стеклянных кувшинах.
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Ул. Потемкинская, 4
Банщики
У Станислава Левохо пробуйте холодный щавелевый суп с подкопченной индейкой и творогом, к которому полагается сметана и тарелка щедро подсоленного молодого картофеля с зеленью, обжаренного в сливочном масле. Или заказывайте холодный борщ, который в «Банщиках» подают в виде снега из свеклы, напоминающего по текстуре сорбет, и заливают на столе горячим бульоном. К любому супу стоит взять ржаную краюшку с семенами подсолнуха, которую пекут здесь же на гриле.
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Ул. Дегтярная, 1а
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Свекольник из запеченной подкопченной свеклы с крем-чизом и чипсами из бородинского хлеба
Charlie
В ресторане шефа Юрия Манчука готовят свекольник из запеченной подкопченной свеклы с крем-чизом и чипсами из бородинского хлеба, рецепт которого предложил 22-летний повар Андрей Акимов. Вареную свеклу пюрируют с обжаренным луком-шалот и добавляют специи. Полученное пюре коптят. При подаче на тарелку выкладывается вареная свекла, кинза, редис, крем из творожного сыра, подсоленные гренки из бородинского хлеба, а суп-пюре отдельно выносят в соуснике.
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Наб. канала Грибоедова, 54
Mindal Cafe
Охлажденная говядина, яйцо и мелко нарезанные свежие овощи – огурец, редис, сельдерей, лук-порей, картофель и много зелени – вот основа для окрошки, которую у Марины Наумовой готовят на домашнем мацони или квасе. Официант выносит бульон отдельно в прозрачном чайнике и заливает блюдо на столе. Та же история с борщом, вкус которого усиливают горчицей и хреном.
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Английская наб., 26
Рубинштейн
Тут главные летние специалитеты русской кухни подают внушительными порциями – берите холодный борщ с овощами из-под ножа и говяжьим языком со сметаной или окрошку на кефире с томатами и сельдереем. В оба блюда щедро добавляют огурцы, редис и свежую зелень – укроп, петрушку и кинзу.
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Ул. Рубинштейна, 20
Текст: Дарья Гнашко
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